Gobierno federal vigilará gestión de alcaldesa interina en Tequila: Sheinbaum

10 febrero, 2026
Admin
CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta Claudia Sheinbaum desmintió que la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, haya elegido o sugerido a Lorena Rodríguez para asumir como alcaldesa interina de Tequila, Jalisco, tras la detención del presidente municipal Diego “N”.

En conferencia, la mandataria señaló que el Gobierno federal se mantendrá cercano a la población y al sector empresarial del municipio para conocer su percepción sobre el desempeño de la administración interina, especialmente luego de que comerciantes y empresarios fueran víctimas de presuntas extorsiones durante el gobierno anterior.

Sheinbaum afirmó que estarán atentos a que la gestión de Lorena Rodríguez se conduzca conforme a la ley, luego de los señalamientos sobre posibles vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y su cercanía con el exalcalde, quien presuntamente encabezó una red de extorsión desde el Ayuntamiento.

“Hay que revisarlo y, sobre todo, ver qué opina la población y qué trabajo va a desarrollar ella, porque tiene que resolver los problemas que se presentaron con el anterior alcalde. Fue elegida por el propio cabildo y nosotros tenemos que estar pendientes, revisando y muy cerca de la población de Tequila”, expresó la Presidenta.

La titular del Ejecutivo federal reiteró que la Secretaría de Gobernación no intervino en la designación de la alcaldesa interina y explicó que, conforme a la legislación de Jalisco, corresponde exclusivamente al cabildo municipal nombrar al suplente, sin que exista un mecanismo federal para aplicar filtros adicionales, incluso cuando se trate de perfiles polémicos.

