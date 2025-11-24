Modifica Infonavit requisitos para obtener una vivienda

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) modificó los requisitos para poder obtener una vivienda, informó su titular Octavio Romero Oropeza.

Al participar en la conferencia mañanera, el funcionario resaltó que los trabajadores interesados en sacar un crédito para vivienda ya no tendrán que sumar los mil 80 puntos, sino que ahora solo serán tres los requisitos para obtener dicho crédito.

Frente a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo enfatizó que dichos requisitos son los siguientes:

Ser derechohabiente.

Ganar uno o dos salarios mínimos.

No tener algún crédito hipotecario.

“La instrucción que nos dio la presidenta fue que hiciéramos una simplificación muy importante y la hicimos y ya prácticamente no hay requisitos, hay tres condiciones, una condición pues obvia ser derechohabiente, la otra que ganen entre uno y dos salarios mínimos y la tercera que no tengan crédito hipotecario vigente, es decir que no tengan vivienda, esas tres condiciones le dan a los derechohabientes la posibilidad de adquirir un crédito para adquirir una de estas viviendas”, dijo.

Sobre la entrega de viviendas, Octavio Romero indicó que para finales de este 2025 el Infonavit realizará la entrega de 4 mil 871 viviendas y sostuvo que a la fecha se han realizado entregas a mil 100 beneficiarios. Incluso, agregó que a partir del mes de enero de 2026 dicha entrega de viviendas se va a ir incrementando.

“Vamos a entregar este año, a finales de diciembre, hasta finales de diciembre, 4 mil 871 viviendas. Ya tenemos entregadas al día de hoy alrededor de 1.100 viviendas. Esto ustedes pueden consultar, cualquier derechohabiente puede consultar esta información en estas páginas del Infonavit”, dijo.

