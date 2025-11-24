Rechaza Sheinbaum intentos de injerencismo de EU en Venezuela; apoya solución pacífica

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, volvió a expresar su desacuerdo con cualquier intento de injerencismo de Estados Unidos en Venezuela.

En la mañanera, subrayó que esa postura se basa en la normativa constitucional, a la vez que llamó a resolver cualquier conflicto mediante el diálogo.

A propósito de las tensiones que se enfrentan en la nación sudamericana a raíz de que Washington ha enviado efectivos militares, portaviones y arsenal a las costas tanto al Pacífico como en el Atlántico, cercano a territorio venezolano, la Presidenta mexicana señaló:

“Conocen nuestra opinión, además es una opinión constitucional. Nosotros siempre vamos a estar a favor de la autodeterminación de los pueblos, la solución pacífica de cualquier conflicto y no al injerencismo ni al intervencionismo. El diálogo y la paz siempre deben guiarnos”, enfatizó.

Venezuela rechaza designación de ‘Cártel de los soles’ como terroristas

El gobierno de Venezuela rechazó la designación, hecha efectiva este lunes por parte del Gobierno de Estados Unidos, del “inexistente Cártel de los Soles” como organización terrorista extranjera. Caracas calificó esta acción como una ridícula patraña del secretario de Estado Marco Rubio “para justificar una intervención ilegítima e ilegal contra Venezuela”.

“Esta nueva maniobra seguirá la suerte de las anteriores y recurrentes agresiones contra nuestro país: fracasar”, reza un comunicado de la cancillería venezolana.

El listado de Organizaciones Terroristas Extranjeras (OTE), dentro del cual se encuentran grupos islamitas, separatistas, guerrillas y, como novedad reciente, pandillas y grupos narcotraficantes de México y Colombia, es elaborado por el Departamento de Estado de Estados Unidos y se supone que otorga al gobierno del presiente, Donald Trump facultades jurídicas para sancionar, congelar activos y perseguir judicialmente a toda persona o entidad que colabore con quien aparezca en él.

La justificación, según el Departamento de Estado, es que “el Cártel de los Soles, junto con otras organizaciones terroristas extranjeras designadas, como Tren de Aragua y el cártel de Sinaloa, son responsables de la violencia terrorista en todo nuestro hemisferio, así como del tráfico de drogas a Estados Unidos y Europa”.

Fuente: La Jornada