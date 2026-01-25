Monreal critica a ministros de SCJN por compra de camionetas: ‘Nuestra filosofía se contradice’

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- La reciente compra de camionetas de lujo para los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) provocó una oleada de críticas y cuestionamientos en la opinión pública, al considerarse un gasto que contrasta con el discurso de austeridad promovido desde el poder.

Ante la polémica, el diputado Ricardo Monreal, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, reconoció que este tipo de decisiones contradicen los principios que dice defender la Cuarta Transformación, y admitió que la ciudadanía tiene razón al señalar posibles excesos.

“Nuestra filosofía como movimiento contradice ese tipo de actos”, afirmó el legislador, quien subrayó que los servidores públicos deben actuar con congruencia y ser ejemplo de austeridad. Aceptó que, en ocasiones, se cometen abusos que incluso violan la doctrina política construida por el propio movimiento.

No obstante, Monreal matizó que estos casos corresponden a una minoría, al asegurar que el 99 por ciento de los militantes y simpatizantes de Morena actúan conforme a los principios que promueven, mientras que un pequeño grupo los distorsiona.

Cuestionado sobre si los ministros deberían reconsiderar la adquisición de los vehículos, el diputado evitó pronunciarse de manera directa y argumentó respeto a la división de poderes. “Es un asunto de ellos. No me quiero meter con otro poder, porque no quiero que se metan conmigo”, sostuvo.

La controversia se intensificó luego de que la SCJN informara la compra de una flotilla de nueve camionetas, una para cada ministro, apenas cinco meses después de haber asumido sus funciones. En una tarjeta informativa, el máximo tribunal justificó la decisión al señalar que busca garantizar condiciones adecuadas de seguridad y protección de la integridad personal de quienes desempeñan cargos de alta responsabilidad institucional.