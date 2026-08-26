Morena define candidatos a gobernador en tres estados rumbo a 2027

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CIUDAD DE MÉXICO.- Morena comenzó a definir a sus principales perfiles rumbo a las elecciones de 2027, al presentar a Pablo Gutiérrez Lazarus, Nora Ruvalcaba y Rosa María Bayardo Cabrera como coordinadores de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Campeche, Aguascalientes y Colima, respectivamente.

Aunque formalmente asumirán las coordinaciones estatales, los nombramientos los colocan como virtuales candidatos de la Cuarta Transformación a las gubernaturas que estarán en disputa el próximo año.

En Campeche, el elegido fue Pablo Gutiérrez Lazarus, alcalde con licencia de Carmen y expanista, quien encabezará la coordinación estatal y se perfila como candidato de la alianza integrada por Morena, Partido del Trabajo (PT) y Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

Gutiérrez Lazarus es licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Universidad Iberoamericana y es considerado cercano a la gobernadora Layda Sansores.

Nacido en la Ciudad de México, vive desde su juventud en Ciudad del Carmen. Su trayectoria política comenzó en el PAN, partido con el que ganó la presidencia municipal de Carmen en 2015.

Tras perder la reelección en 2018, volvió a competir por el Ayuntamiento en 2021, pero entonces bajo las siglas de Morena, con las que recuperó la alcaldía.

La dirigencia morenista también presentó a la senadora Nora Ruvalcaba como coordinadora de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Aguascalientes, con lo que se perfila nuevamente para competir por la gubernatura.

La legisladora buscará por cuarta ocasión encabezar el Gobierno de Aguascalientes, entidad considerada uno de los principales bastiones electorales del PAN.

Ruvalcaba es maestra y abogada y durante el sexenio anterior se desempeñó como subsecretaria de Educación Media Superior de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

En el proceso interno compitió con Salma Luévano, exdiputada federal; Genny López Valenzuela, diputada local del Partido Verde, y Ricardo Rodríguez Vargas, exdirector del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado.

Tras su designación, Ruvalcaba llamó a superar las diferencias surgidas durante el proceso interno y trabajar por el triunfo electoral de Morena. Además, adelantó que, en caso de ganar la gubernatura en 2027, ésta representaría la última etapa de su trayectoria política.

Para Colima, Morena se inclinó por Rosa María Bayardo Cabrera, alcaldesa de Manzanillo, quien se perfila para buscar la sucesión de la gobernadora Indira Vizcaíno.

Bayardo Cabrera ha ocupado la titularidad del DIF y la Secretaría de Desarrollo Económico, además de desempeñarse como diputada federal. Es licenciada en Psicología por la Universidad de Colima y fue investigadora del Instituto Nacional de Salud Pública entre 2010 y 2012.

También fue vicepresidenta de Jóvenes Empresarios de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en 2015.

Las definiciones de Campeche, Aguascalientes y Colima representan el primer bloque resuelto por Morena rumbo a los comicios de 2027, cuando estarán en disputa 17 gubernaturas.

El proceso continuará con otras entidades donde Morena todavía deberá resolver sus coordinaciones estatales, entre ellas Quintana Roo.