Morena propone aplicar la tenencia vehicular en 17 estados, incluido Q. Roo

CIUDAD DE MÉXICO.- Morena busca incrementar la recaudación a nivel municipal y estatal. El diputado Alfonso Ramírez Cuéllar propuso que la tenencia vehicular se aplique en todas las entidades del país.

El vicecoordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, durante un foro de Finanzas Públicas celebrado el lunes 10 de noviembre, justificó que la medida fortalecería las finanzas locales y aumentaría la inversión en servicios públicos e infraestructura.

El núcleo de la iniciativa que impulsa Ramírez Cuéllar es recaudatorio. Su objetivo es proporcionar autonomía financiera a los gobiernos locales. De aplicarse en todos los Estados, se generarían entre 42 mil y 76 mil millones de pesos anuales.

El legislador recordó que actualmente 15 entidades aplican el cobro de la tenencia vehicular. Aunque no precisó los beneficios actuales, señaló que, de extenderse el programa, los recursos se destinarían a proyectos de movilidad e infraestructura.

Las entidades donde se cobra la tenencia son:

Aguascalientes, Baja California, Ciudad de México, Colima, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, Tabasco, Tlaxcala y Veracruz.

Por el contrario, los Estados donde no se aplica la tenencia vehicular son:

Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Durango, Jalisco, Michoacán, Morelos, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Yucatán y Zacatecas.

Otra propuesta presentada por el morenista consiste en modernizar los sistemas de catastro y registro, es decir, el censo de la propiedad inmobiliaria, con el propósito de convertirlos en pilares de sostenibilidad financiera local, ya que los municipios dependen en gran medida de los fondos federales.

Ramírez Cuéllar afirmó que de los 2 mil 548 municipios del país, 628 cuentan con un padrón digital y 504 han vinculado su cartografía a dicho registro.