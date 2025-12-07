Múltiples cateos en Chetumal, Tulum y Cancún dejan ocho detenidos y drogas aseguradas

Comparte esta Noticia

CHETUMAL.- Los operativos realizados en tres municipios de Quintana Roo encendieron las alertas sobre puntos de venta clandestina que operaban en zonas urbanas. Con apoyo de fuerzas federales y estatales, la Fiscalía General del Estado (FGE) ejecutó cinco órdenes de cateo en Chetumal, Tulum y Cancún, logrando el aseguramiento de materiales prohibidos, equipo de videovigilancia, dinero en efectivo y la detención de ocho personas presuntamente vinculadas con actividades ilícitas.

La FGE informó que en Chetumal se llevaron a cabo dos intervenciones relevantes.

El primer cateo ocurrió en un bar de la colonia Adolfo López Mateos, donde se encontraron porciones de hierba seca y material granulado, además de un módem y equipo de vigilancia. En el sitio fue detenido Sammir Izael “N”, quien portaba varios de estos materiales al momento de su aseguramiento.

El segundo operativo tuvo lugar en un establecimiento de la colonia Plutarco Elías Calles, donde las autoridades decomisaron hierba seca, sustancias de tipo cristalizado y polvo blanco de uso ilícito, así como cámaras y un DVR. En las inmediaciones fue detenida Cieli Alondra “N”, presuntamente en posesión de estos materiales.

En Tulum, el cateo se realizó en un predio de la colonia Centro, sobre la calle Orión Norte.

Ahí se localizaron vegetales secos, una sustancia sólida blanca y material granulado. En los alrededores fueron detenidos Miguel Ángel “N”, Karina de Rosario “N” y Michell Armando “N”, en posesión de porciones de distintas sustancias.

En Cancún, un cateo en un domicilio de la Supermanzana 107 permitió detener a Abiecer “N”, además de asegurar materiales ilícitos con diferentes presentaciones.

En una acción paralela, en la colonia La Loma, agentes detuvieron a Jorge Carlos “N” y César Elías “N”, encontrando más porciones de sustancias no permitidas, dinero en efectivo, radios de comunicación y cargadores.

Todos los inmuebles intervenidos quedaron asegurados con sellos oficiales, mientras que las personas detenidas fueron puestas a disposición de la autoridad competente, que definirá su situación jurídica conforme avancen las investigaciones.