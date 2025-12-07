Hoteleros logran acuerdo: no aplicarán cobro del Visitax en establecimientos

Comparte esta Noticia

CANCÚN.- Tras la reunión sostenida entre integrantes del Consejo Hotelero del Caribe Mexicano y el secretario de Turismo, Bernardo Cueto, así como con el jefe de la Oficina de la Gobernadora, Eric Arcila, el presidente de la Asociación de Hoteles de la Riviera Maya, Tony Chaves, confirmó que el sector no será obligado a retener ni cobrar el Visitax, como se había planteado originalmente.

Chaves destacó que durante el encuentro hubo “grandes avances”, pues el gobierno del Estado reconoció las inquietudes del sector hotelero sobre la inviabilidad operativa y legal de asumir la función de retenedores del impuesto.

“Nos confirmaron que no vamos a estar afectados, que no seremos retenedores ni cobradores del Visitax como se pretendía. El cobro lo realizaba el aeropuerto y entendemos que quieren ampliar la recaudación, pero nosotros no podemos ser esos retenedores”, explicó.

El dirigente hotelero subrayó que la diversidad turística de Quintana Roo complica cualquier intento de retención desde los hoteles. Recordó que un visitante puede hospedarse en la Riviera Maya y después trasladarse a Bacalar, Holbox o incluso a Mérida, por lo que sería imposible determinar quién debería retener el impuesto o cómo exigir comprobantes de pago realizados en otros destinos.

Añadió que tampoco existe un marco legal que faculte a los hoteles a pedir evidencia del pago del Visitax ni a determinar si un huésped extranjero es turista o residente en México.

Chaves resaltó la disposición del gobierno estatal para escuchar al sector y analizar los planteamientos técnicos presentados, ya que “los hoteleros somos quienes tratamos con el turista día a día y conocemos todas las complicaciones”.

Adelantó que las observaciones del Consejo Hotelero serán enviadas a la gobernadora Mara Lezama para que su equipo evalúe alternativas de cobro que no afecten al sector ni al visitante. También confirmó que la próxima semana se llevará a cabo una nueva reunión para continuar con el análisis conjunto.

Si bien el sector propuso desde el inicio la eliminación del Visitax para evitar costos adicionales al turista, reconocen que el gobierno enfrenta necesidades de recaudación. Sin embargo, advierten sobre el riesgo de seguir incrementando la carga fiscal sobre la actividad turística.

“Recordamos que el DNR ya subió casi a mil pesos y las zonas arqueológicas aumentaron un 100 %. Tenemos que buscar mecanismos que no encarezcan el destino; muchos países están quitando cargas para atraer turistas”, señaló.

Finalmente, insistió en la necesidad de ampliar la base impositiva en lugar de concentrar más obligaciones en los mismos actores, y recordó que Quintana Roo compite con países completos, no sólo con otros destinos, especialmente en un contexto donde ya no existe una figura de promoción institucional a nivel federal.