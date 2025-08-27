Mundo Maya contradice a Castañón Trejo: asegura que locales no pagan en el Parque del Jaguar

Comparte esta Noticia

TULUM.- Tras la acusación del presidente municipal de Tulum, Diego Castañón Trejo, sobre el incumplimiento del Grupo Mundo Maya de no permitir el acceso gratis a los habitantes locales al Parque del Jaguar, la administradora respondió que sí está cumpliendo el acuerdo.

El Mundo Maya señaló que “ratifica su compromiso, que desde el mes de enero del presente año viene cumpliendo con los ciudadanos y residentes extranjeros que acreditan y demuestran tal situación, para accesar al Parque del Jaguar sin pago”.

Así mismo, reiteró que el compromiso “se cumple cabalmente”, el cual se llevó a cabo en su momento ante representantes de la alcaldía de Tulum y del Gobierno del Estado de Quintana Roo.

“El Parque del Jaguar es un proyecto concebido para proteger el patrimonio natural y cultural de Tulum que, al mismo tiempo, ofrece un espacio de recreación y orgullo para sus habitantes. Esta medida responde a la convicción de que la comunidad local es la primera en tener acceso a este importante desarrollo turístico”, finalizó la comunicación.

Castañón Trejo denunció el pasado lunes que el Grupo Mundo Maya (antes GAFSACOMM) no ha cumplido con el acuerdo de permitir acceso gratuito a los residentes locales al Parque del Jaguar, ubicado dentro de una zona natural protegida.

Fuente: Reportur