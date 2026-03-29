Contralmirante prófugo por red de huachicol impugna fallo judicial en su contra

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CIUDAD DE MÉXICO.- El contralmirante Fernando Farías Laguna, actualmente prófugo y señalado por presuntamente liderar una red de huachicol fiscal en aduanas marítimas, impugnó la resolución judicial que desechó el amparo promovido contra la orden de aprehensión en su contra por delincuencia organizada.

De acuerdo con el fallo emitido el 11 de marzo, la jueza Emma Cristina Carlos Ávalos, titular del Juzgado Decimoprimero de Distrito en Materia Penal en la Ciudad de México, determinó sobreseer el juicio al considerar inexistentes los actos reclamados, luego de que las autoridades negaron contar con la orden de captura y su ejecución.

La juzgadora señaló que la defensa no presentó pruebas suficientes para desvirtuar dichas negativas, por lo que, conforme a la Ley de Amparo, el caso se dio por concluido sin analizar el fondo del asunto.

Ante esta decisión, Farías Laguna interpuso un recurso de revisión que será turnado a un Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, instancia que deberá determinar la legalidad de la resolución una vez que se integre el expediente.

El contralmirante es investigado junto con su hermano, Manuel Roberto Farías Laguna, vicealmirante actualmente recluido en el penal federal del Altiplano, por su presunta participación en una red dedicada al contrabando de combustible desde instalaciones vinculadas a la Secretaría de Marina.

Cabe recordar que en noviembre pasado, una jueza de control en Almoloya de Juárez reactivó la orden de captura contra Fernando Farías Laguna por su probable responsabilidad en delitos relacionados con el manejo ilícito de hidrocarburos.