Niega Ieqroo aval a ayuntamiento de JMM en conflicto por séptima regiduría

Por Francisco Hernández

CHETUMAL.- El Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo (Ieqroo) rechazó pronunciarse sobre una solicitud del ayuntamiento de José María Morelos, en la que se le pedía avalar su negativa a permitir la toma de posesión del dirigente municipal de Movimiento Ciudadano, José Francisco Puc Cen, conocido como “Xiximac”, en el cargo de séptimo regidor.

En oficio presentado el 19 de noviembre, la síndico municipal, Rosilene de Rubí Carvajal Pech, pidió al Ieqroo que se pronuncie sobre la postura del ayuntamiento encabezado por el alcalde Erik Borges Yam, alegando que la sentencia que lo exoneró no es firme y que la Ley Electoral exige la acreditación de los requisitos de elegibilidad con sentencias firmes cuando exista un impedimento o restricción para ejercer el cargo.

El gobierno de Borges Yam dice que la sentencia de Xiximac está en apelación, por lo que su absolución no es definitiva y no se actualiza su derecho pleno para asumir el cargo, según el oficio presentado al Ieqroo.

También le pidió al Ieqroo avalar su interpretación de que la toma de posesión de la séptima regidoría por Engel Evaney Rhaburn Cauich es un acto consumado y que no puede revertir sin fundamento firme y definitivo.

El Ieqroo no cayó en complicidad con Borges Yam y “bateó” su consulta, pues le dijo que la petición planteada en este momento es “notoriamente extemporánea y fuera de competencia de esta autoridad”, y que las etapas del proceso electoral, que incluyen la revisión de los requisitos de elegibilidad de los candidatos registrados y electos, ha finalizado en todas sus etapas.

Por lo anterior, el Ieqroo se declaró sin competencia legal para determinar sobre a quién corresponde la séptima regiduría de José María Morelos, por tratarse de algo que excede a sus facultades, y le dijo al gobierno de Borges Yam que acuda a las instancias jurisdiccionales o administrativas que correspondan.

Cabe mencionar que el supuesto impedimento que ahora alega Borges Yam fue generado por él mismo, puesto que el alcalde fue el que apeló la sentencia que absolvió a Xiximac, como nuevo pretexto para negarle la toma de posesión de la séptima regiduría, en violación flagrante de sus derechos político-electorales.

Por otra parte, el Ieqroo también dictaminó que le es inviable en este momento atender las solicitudes de implementación de la figura del representante indígena ante los ayuntamientos del estado para el proceso electoral del 2027, conforme al marco constitucional y legal vigente.

De esta manera respondió a solicitudes presentadas por 16 ciudadanos y ciudadanas el pasado mes de octubre, quienes solicitaron la implementación en el proceso electoral del 2027 de la figura del representante indígena ante los once ayuntamientos.

Se puso en consideración que la Constitución del Estado establece la figura del representante indígena mediante usos y costumbres, pero no se ha reformado la Ley Electoral para establecer una regulación de este tipo para elegirlo, por lo que el instituto no puede emitir lineamientos en esta materia.

Asimismo, hizo la precisión de que el representante indígena sólo tiene derecho a voz ante los cabildos y que, en cambio, con base en la legislación, el Ieqroo ha revisado la figura de los candidatos por acción afirmativa indígena, para potencializar su representación en los ayuntamientos.

Cabe destacar que en esta sesión el Consejo General presentó la revista digital “Democracia en letras” en su novena edición digital, así como la Memoria del Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial del Estado de Quintana Roo 2025.

Sobre la memoria, la consejera presidenta Rubí Pacheco Pérez explicó que el documento contiene los actos más importantes del proceso extraordinario, con la colaboración de información de todas las áreas del instituto.

Sobre la revista digital, señaló que la publicación responde a la necesidad de establecer un acercamiento más práctico con la ciudadanía, reconociendo que la mayoría de las personas se informan a través de redes sociales y medios digitales.

Asimismo, destacó que fue presentada por primera vez de manera virtual en la Cuarta Feria del Libro del INE 2025, celebrada bajo el lema: “Género, Democracia y Territorio”.