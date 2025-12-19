Denuncia Pech Várguez opacidad en Presupuesto de Egresos de Quintana Roo para el 2026

Comparte esta Noticia

Francisco Hernández /CAMBIO 22

CHETUMAL, 18 de diciembre.- Con 22 votos a favor y uno en contra, el Congreso de Quintana Roo aprobó la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos del Estado para el ejercicio fiscal 2026, por un monto de 53 mil 981 millones de pesos, con la pérdida de 2 mil 500 millones de pesos de la propuesta inicial debido a que no se pudo concretar que los hoteles cobraran el Visitax para el gobierno.

En esta votación, sólo el diputado de Movimiento Ciudadano (MC) se expresó en contra, mientras que el paquete fue apoyado por Morena, PVEM, PT, PAN y PRI.

Para sustentar su voto opositor, el diputado de MC, José Luis Pech Várguez, calificó desde la tribuna al presupuesto aprobado de “injusto, oscuro e ilusorio”, y celebró que no prosperara la modificación del esquema de cobro del Visitax para que los hoteles lo retuvieran a sus turistas, porque el destino de su recaudación era opaco.

Critica retiro de recursos municipales a favor del estado

Además de señalar que los dictámenes les fueron entregados sin el tiempo suficiente para analizarlos y sin los anexos correspondientes, consideró que el presupuesto es injusto porque no resarce a los ayuntamientos los recursos que les han retirado en los últimos años, como el caso de las licencias de conducir, que a su decir ha llevado al Instituto de Movilidad de Quintana Roo (Imoveqroo) a concentrar más de 300 millones de pesos que corresponden a los municipios y que no se reflejan en mejoras en la movilidad local.

Asimismo, señaló que más de 700 millones de pesos generados por el cobro del derecho estatal a los cruceristas que llegan a Cozumel permanecen en un fideicomiso cuya operación no es clara y cuyos recursos no se han traducido en obras prioritarias, como el saneamiento ambiental que requiere la isla.

También criticó la intención de implementar las fotomultas, considerando que es otro esquema que trasladaría más recursos de los municipios al Imoveqroo y recordando que esta medida fue eliminada en la Ciudad de México por su carácter de negocio privado, cuando la presidenta Claudia Sheinbaum era la jefa de gobierno de esa entidad.

En este punto, afirmó que la presidenta municipal de Isla Mujeres, Atenea Gómez Ricalde, ha expresado su oposición a esta medida, por lo que le hizo un reconocimiento público, y advirtió que un gobierno que concentra recursos municipales en organismos estatales “no es un aliado, es un enemigo fiscal”.

Manifestó que el presupuesto es oscuro porque no permite conocer con certeza qué acciones u obras se realizarán en temas críticos como seguridad, regularización de asentamientos irregulares, manejo de residuos sólidos, rellenos sanitarios, drenaje sanitario y servicios públicos en sitios como Cancún., Chetumal, Bacalar y Holbox, pues distribuye 56 mil millones de pesos sin detallar proyectos, obras o acciones específicas.

No se cumplen metas de inversión pública

Dijo que es ilusorio el incremento aprobado para inversión pública en 2026, porque los recursos aprobados para obra pública en los años anteriores no se han ejercido en su totalidad.

Expuso que en 2023 se aprobaron 1 mil 907 millones de pesos, pero solo se ejercieron 639 millones, equivalentes al 33 %; en 2024, se ejercieron 458 millones de 2 mil 388 millones autorizados, el 19 %; y que en 2025, hasta septiembre, solo se habían ejercido 255 millones, poco más del 13 % de los 1 mil 855 millones de pesos que se aprobaron.

También señaló que la mayoría de estas obras fueron asignadas a empresas foráneas, lo que afecta al sector de la construcción local, el cual ha reducido su crecimiento económico en 32 % en Quintana Roo, con una situación particularmente grave en el sur del estado, según cifras del Inegi para este año.

El diputado señaló inconsistencias en los costos de los domos escolares, proyecto plurianual del gobierno del estado, pues en Felipe Carrillo Puerto el costo promedio fue de 2.97 millones de pesos, mientras en José María Morelos el promedio por domo alcanzó 10.24 millones de pesos, sin justificación.

También criticó las facultades otorgadas al Servicio de Administración Tributaria de Quintana Roo (SQTQ) para utilizar tecnología y registro audiovisual en visitas domiciliarias, lo que consideró violatorio del derecho a la intimidad personal y de los derechos de los contribuyentes establecidos en la Constitución.

Por otra parte, Pech Várguez celebró que no prosperaran las modificaciones relacionadas con el Visitax, porque la recaudación generada iba a ser canalizada a fideicomisos sin estructura, es decir, que no son públicos, al igual que el fideicomiso de cruceristas, los cuales son esquemas financieros que han sido criticados fuertemente por la Auditoría Superior de la Federación por limitar la transparencia y la rendición de cuentas, así como impedir conocer el destino final de los recursos.

“Qué bueno que no lo hicieron, de plano era pura gula económica”, remató el legislador, que finalizó su intervención diciendo sarcásticamente a los diputados de la 4T, el PAN y el PRI “no es necesario que aplaudan”

Decisión sobre el Visitax no se tomó a la ligera: Morena

La diputada Tepy Gutiérrez Valasis, de Morena, fue la encargada de contestar la crítica del único opositor al Paquete Económico del 2026, mencionando desde un inicio que en tres años de gobierno se tienen resultados transparentes y un Quintana Roo más próspero.

Afirmó que son palpables los resultados en educación, apoyo a mujeres, apoyo a empresarios, a microempresarios, artesanos, a comunidades y en fortalecimiento turístico.

También dijo que la gobernadora Mara Lezama ha optado por gobernar basada en el diálogo y en una escucha activa, por lo que en ese mismo marco considera necesario abordar desde una visión constructiva cualquier modificación relacionada con la legislación, en particular hablando de materia turística.

Haciendo referencia al caso del Visitax, en su calidad de presidenta de la Comisión de Turismo del Congreso, dijo que Quintana Roo es un referente turístico a nivel internacional y su competitividad depende de la claridad y la certeza con la que se implementan esquemas de contribución.

“Si bien reconocemos la importancia de fortalecer los mecanismos de recaudación, también es fundamental asegurar que la forma en que se apliquen sea un tema de competitividad para nuestros destinos.

Por ello, y vuelvo a refrendar y poner el ejemplo en este sector de turismo, es que en esta participación el gobierno del estado no tomó a la ligera el día de hoy en considerar hacer cambios, sino fueron mesas de trabajo y de diálogo con respecto a la reforma planteada en la Ley de Derechos del Estado, que habla del mecanismo de recaudación del Derecho de Visitantes Extranjeros, que es el Visitax”.

Aseguró que la decisión de no cambiar el esquema se tomó pensando en el bienestar de las y los quintanarroenses, y que el presupuesto es transparente y para beneficio su palpable.