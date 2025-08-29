No hay denuncias en contra del ex presidente Peña Nieto sobre sobornos de Pegasus: Secretaría Anticorrupción

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- La titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro señaló que la dependencia no tiene ninguna denuncia en contra del ex presidente Enrique Peña Nieto por el supuesto soborno de 25 millones de dólares por parte de dos empresarios de Israel para ganar contratos en su administración.

Durante la conferencia de prensa en Palacio Nacional, la secretaria Raquel Buenrostro aclaró indicó que ese tema lo lleva la Fiscalía General de la República (FGR). Detalló que no hay elementos suficientes para establecer una investigación en contra del expresidente, porque no hay documentos firmados.

“Nosotros no tenemos denuncias de eso. Eso lo trae la Fiscalía General de la República, y la verdad es que en el alcance y atribuciones que nosotros tenemos, no alcanzan las competencias, porque no hay nada que haya firmado que alcance”, aseguró.

Hace unas semanas, el 8 de julio, el fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero informó que se abrió una carpeta de investigación por la compra del software Pegasus, en la que se indaga ex presidente Enrique Peña Nieto, luego de que empresarios de Israel declararon haberle pagado cerca 25 millones de dólares.

Fuente: El Heraldo de México