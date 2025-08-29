México y EU van por investigaciones conjuntas para frenar tráfico de precursores de fentanilo

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que el próximo miércoles 3 de septiembre llegará a México Marco Rubio, secretario del Departamento de Estado de Estados Unidos, con quien cerrará el acuerdo general de seguridad entre ambos países y en en el que uno de los principales acuerdos es trazar investigaciones conjuntas para frenar el tráfico de precursores de fentanilo.

“Viene el 3 de septiembre. El 3 de septiembre va a estar aquí y vamos a tener una reunión con él”, contó la mandataria en la conferencia mañanera.

En Palacio Nacional detalló que hay un acuerdo de entendimiento con el Gobierno de los Estados Unidos para el tema de seguridad, que incluye investigaciones conjuntas como para frenar el tráfico de precursores químicos con los que se produce fentanilo, información compartida, capacitación de los dos lados de la frontera, entre otros temas.

“No hay nada, digamos, muy novedoso, más que algunas cosas que tienen que ver con investigaciones conjuntas de precursores de fentanilo, cómo llegan los precursores de fentanilo, por ejemplo”, detalló.

Ayer, el Departamento de Estado estadounidense informó que Marco Rubio viajará a México y Ecuador entre el 2 y el 4 de septiembre próximos. De acuerdo con la dependencia norteamericana el secretario impulsará acciones clave para Estados Unidos “rápidas y decisivas para desmantelar los cárteles, detener el tráfico de fentanilo, poner fin a la inmigración ilegal, reducir el déficit comercial”.

La presidenta recordó que en el acuerdo general de seguridad entre México y Estados Unidos, el cual se concluirá con la visita de Rubio, incluye estrategias conjuntas para atender problemas como el crimen organizado y el tráfico de armas y drogas.

“Todo en el marco de respeto a nuestras soberanías, de confianza mutua, de responsabilidad compartida y de que cada quien actúe en su territorio”, aseveró.

En el acuerdo de entendimiento también se incluyen temas como las campañas gubernamentales para prevenir el consumo de drogas entre jóvenes, y que el gobierno de Estados Unidos opere en su territorio para frenar el tráfico de armas hacia México.

Sheinbaum Pardo subrayó que como parte del acuerdo algo que no era negociable para México es que Estados Unidos pretenda tener más intervención en territorio nacional.

La visita de Marco Rubio a México será la tercera ocasión en que un funcionario de alto nivel del gobierno de Donald Trump pise territorio nacional, luego de que la la secretaria de Seguridad Nacional estadounidense, Kisti Noem vino al país en marzo y posteriormente lo hizo Christopher Landau, subsecretario del Departamento de Estado en junio.

Fuente: El Sol de México