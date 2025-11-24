No hay razón para bloqueos y manifestaciones de campesinos y transportistas: Segob

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Gobernación, informó en conferencia de prensa que no hay motivo para realizar bloqueos carreteros como los que se están llevando a cabo hoy lunes 24 de noviembre, toda vez que se han mantenido no sólo reuniones sino también mesas de diálogo para atender las peticiones de los productores agrícolas.

La titular de la Segob informó que “No existe razón para mantener dichos bloqueos y manifestaciones, toda vez que el diálogo ha estado permanentemente abierto y existe plena disposición para abordar los planteamientos de los sectores agrícola y transportista” y refirió lo siguiente:

“En el caso del sector agrícola, la Ley de Aguas no ha sido aprobada. El debate continúa abierto en la Cámara de Diputados y para ello se cuenta con un foro que garantiza la participación de todos los sectores. En estos foros también participa la Comisión Nacional del Agua, que se pronunciará respecto a las inquietudes planteadas. Actualmente, tanto sábado y domingo se han llevado a cabo reuniones con los dirigentes y con el subsecretario de Gobernación César Yáñez Centeno. Por ejemplo, en estas últimas tres semanas se tiene registro de más de 200 reuniones con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, 200 reuniones en tres semanas con productores agrícolas”, comentó.

Como tercer punto, Rosa Icela Rodríguez informó que para la atención de los transportistas, actualmente se llevan a cabo mesas de trabajo que se mantienen desde hace varios meses con la Guardia Nacional y la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes con el objetivo de garantizar la seguridad en carreteras, la integridad de las personas transportistas y la protección de sus trayectos y mercancías en todo el país.

“Por lo anterior”, declaró, “la Secretaría de Gobernación considera que no hay motivo para las movilizaciones y mucho menos para los bloqueos que afectan a la ciudadanía en distintos puntos del territorio nacional, salvo que respondan a motivaciones políticas contra nuestro gobierno al generar la idea de falta de atención a las demandas sociales”.

Rosa Icela Rodríguez indicó en dicha conferencia que privilegien el entendimiento “subrayando que el intercambio institucional y abierto es la vía para atender sus inquietudes y construir soluciones conjuntas que eviten afectaciones a la población”.

Pidió a los convocantes “a suspender acciones que afectan a la ciudadanía, reiterando que el Gobierno de México mantiene disposición plena para atender sus planteamientos en un marco de legalidad y del bien común”.

