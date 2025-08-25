‘No recibo regalos de ellos’: Sheinbaum rechaza obsequio de ex gobernador de Guerrero

Comparte esta Noticia

CHILPANCINGO.- La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó un regalo enviado por el exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero (2011-2014).

Durante su visita a Xochistlahuaca este domingo 24 de agosto, para encabezar la Asamblea con Mujeres Artesanales, Sheinbaum bajó de la camioneta en la que viajaba para saludar a pobladoras del lugar.

En un video se observa que una mujer se acerca y le ofrece una bolsa de regalo y le dice: “de parte del licenciado Ángel Aguirre”.

En seguida la Presidenta respondió: “uy no mi amor, gracias”.

Ante la insistencia de la mujer añadió: “mándele saludos, pero dile que no, no recibo regalos de ellos”.

En su conferencia de este lunes, Claudia Sheinbaum contó que no conoce al exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, y agregó que no tiene intenciones de conocerlo, por lo que rechazó el regalo que le envió el exmandatario estatal durante la gira que realizó la presidenta por la entidad durante el fin de semana.

“Le dije: no, muchas gracias, no recibo regalos de ellos. Por qué me manda un regalo un exgobernador, qué significa. Además de que ni lo conozco ni tengo deseos de conocerlo, no tengo por qué recibir un regalo de un exgobernador”, agregó la presidenta Sheinbaum.

Aguirre, investigado por presuntamente encubrir la desaparición de videos clave en el caso Ayotzinapa, cuestionó a la presidenta por su relación con la oposición.

Además, el ex gobernador criticó la estrategia de seguridad de Sheinbaum durante su mandato como jefa de Gobierno de la CDMX.

“La Ciudad de México no es ajena a la violencia, y la gestión de Sheinbaum no ha logrado frenar la creciente inseguridad que se vive en el país.”, declaró Aguirre.

El guerrerense también señaló que Sheinbaum sólo promete y no cumple, respecto a sus propuestas de campaña presidencial de la morenista.

Fuente: El Financiero