No se persigue a nadie por sus ideas políticas: Sheinbaum

CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que no se persigue a nadie en México por sus ideas políticas y que existe libertad de expresión y manifestación.

En el Salón Tesorería, la jefa del Ejecutivo federal rechazó que exista una persecución desde la presidencia de México en contra de los participantes de la Marcha de la Generación Z.

“Nunca se va a perseguir a nadie. Por cierto un chico que estaba diciendo que lo estábamos persiguiendo, y no perseguimos a nadie por sus ideas políticas, por lo que comunica, por lo que dice, nada, nada nada, nada, es libre, incluso si siente preocupación se hace un análisis de riesgo y se le puede brindar seguridad, o sea, nosotros no perseguimos a nadie por sus ideas políticas, jamás”, aseveró.

Claudia Sheinbaum consideró que la información que se brindó sobre la Marcha de la Generación Z contribuyó a que la segunda movilización no fuera tan nutrida.

“Muy poca gente ¿por qué? porque se estuvo informando y también quien convocó a las manifestaciones (…) México es libre y hay libertad de manifestación, de comunicación, de todo”, señaló.

APLAUDE INVESTIGACIÓN

La presidenta Sheinbaum ‘aplaudió’ la propuesta de diputados de Morena en el Congreso de la Ciudad de México de crear una comisión para investigar los disturbios ocurridos durante la primera marcha de la Generación Z.

“Me parece bien porque ocurrió en la Ciudad de México y con la policía de la Ciudad de México”, añadió.

Sheinbaum citó nuevamente una entrevista de Jorge Romero, presidente del Partido Acción Nacional (PAN), quien dijo que a la oposición solo le faltaba recurrir a la violencia.

“Ahora junten esa declaración con lo que dijo ayer o antier lo que dijeron diputados del Congreso de la CDMX que muestran pruebas. Son quienes promueven el odio como forma de hacer política”, destacó la presidenta.

