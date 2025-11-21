Presenta la SEP nueva plataforma digital con cursos gratuitos certificados

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- La Secretaría de Educación Pública presentó la nueva plataforma SaberesMX mediante el cual se pondrá en línea accesible al público en general numerosos cursos elaborados por diversas instituciones de educación superior para difundir el conocimiento.

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado dijo que se pretende que a través de esta vía se podrán tomar cursos diversos e inclusive quienes cursaron la Universidad y no concluyeron podrán hacerlo por esta vía.

La presidenta Claudia Sheinbaum destacó la importancia que las instituciones públicas puedan difundir el conocimiento más allá de las aulas y puedan expandir su actuación a través de esta plataforma SaberesMX a fin de poner a disposición de la gente diversos tipos de cursos. Asimismo, se otorgarán certificaciones de las instituciones a las personas que hayan participado en estos cursos.

Sheinbaum dijo que actualmente hay empresas privadas que han generado plataformas para difundir cursos, lo cual si bien es positivo, se tienen que pagar estos cursos. A diferencia de este modelo, SaberesMX otorgará certificaciones gratuitas de cursos que las instituciones de educación superior impartan por esta plataforma.

El subsecretario de Educación Superior, Ricardo Villanueva, dijo que esta es una renovación del papel de las universidades para ampliar su oferta educativa a la mayor gente democratizando el conocimiento.

Villanueva dijo que anteriormente las universidades estaban orientadas a impartir conocimiento a jóvenes entre 18 y 23 años, pero en la actualidad, con la velocidad con la que se renueva el conocimiento y el desarrollo de las tecnologías de la información, cualquier institución de educación superior que mantenga solo ese modelo de atención a jóvenes está condenada a desaparecer si no amplía su horizonte para ampliar su difusión.

Explicó que uno de los primeros cursos que se pondrá en línea pretende estar asociado a la estrategia de seguridad y la atención a las causas , previniendo la adicción a las drogas. Con la participación de 70 instituciones se elaboró este curso diseñado para disuadir a los jóvenes de acudir a las drogas.

