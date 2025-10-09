Notifica la Corte Suprema de NY a Salinas Pliego de multa por 21 mdd

Comparte esta Noticia

NUEVA YORK.- La Corte Suprema del Estado de Nueva York publicó ayer la notificación oficial con la que se multa al empresario mexicano Ricardo Salinas Pliego con 21 millones 47 mil 378.90 dólares por violar una orden judicial de hace más de un año en un proceso legal con AT&T.

La sanción, que parte de una sentencia firmada el 22 de septiembre de 2025, especifica que la multa impuesta es de 20 millones de dólares por desacato civil, más un millón 47 mil 378.90 dólares para cubrir los costos y honorarios de abogados de AT&T.

“Se juzgó que la sentencia se dicta a favor del Demandante/Acreedor de la Sentencia AT&T Mobility Holdings BV, cuya sede corporativa se encuentra en One AT&T Plaza, 208 South Akard Street, Dallas, Texas, y conjunta y solidariamente contra Ricardo Salinas, Grupo Elektra SA de CV, Banco Azteca, SA, Institución de Banca Múltiple y Francisco Borrego, cada uno con domicilio en Periférico Sur 4121, colonia Fuentes del Pedregal, 14141, Ciudad de México, México, por la suma de $20,000,000.00, que representa una multa por desacato civil, y $1,047,378.90, que representa los costos y honorarios de abogados de AT&T incurridos en relación con el desacato por parte de Ricardo Salinas, Grupo Elektra, Banco Azteca y Francisco Borrego a las órdenes del Tribunal, por lo que el monto de la sentencia a favor del demandante/acreedor de la sentencia y en contra de los demandados/deudores de la sentencia es de $21,047,378.90”, refiere de manera textual el documento publicado en los estrados electrónicos de la corte estatal de Nueva York.

El 23 de septiembre, la agencia Bloomberg publicó que Ricardo Salinas Pliego pagó una fianza de 25 millones de dólares para evitar su arresto en Estados Unidos por una disputa con AT&T.

De acuerdo con el documento publicado por la Corte Suprema del Estado de Nueva York este miércoles, el 12 de agosto de 2025, la Corte reconoció que Ricardo Salinas, Grupo Elektra, Banco Azteca y Francisco Borrego violaron una orden judicial del 18 de julio de 2024 que llamaba a entregar ciertos activos a AT&T.

Fuente: La Jornada