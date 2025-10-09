Gobierno de Estefanía Mercado reconoce con jubilación a 14 policías con más de 20 años de servicio

Comparte esta Noticia

PLAYA DEL CARMEN.- En un hecho histórico y de verdadera justicia social, el Gobierno de Playa del Carmen, encabezado por la presidenta municipal Estefanía Mercado, a través de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Comisión Edilicia de Seguridad Ciudadana, Policía Preventiva, Tránsito, Bomberos y Protección Civil, anunció la jubilación de 14 policías con más de 20 años de servicio, reconociendo su entrega, disciplina y compromiso con las familias playenses.

Durante el acto, los regidores Orlando Muñoz Gómez, Fernando Muñoz Calero y Nellyadi Anaiza Quian Medina, integrantes de la comisión edilicia, acompañaron al secretario general del Ayuntamiento, Luis Herrera Quiam, quien, a nombre de la presidenta municipal, destacó que este acuerdo representa un acto de dignificación y reconocimiento hacia quienes dedicaron su vida al servicio público y la protección ciudadana.

“Gracias a la voluntad de las y los integrantes del Cabildo, y a las gestiones impulsadas por la presidenta Estefanía Mercado, hoy se cumple el compromiso de otorgar un retiro digno a quienes durante años sacrificaron su tiempo, esfuerzo e incluso a su familia por un municipio más seguro”, expresó Herrera Quiam.

Por su parte, el secretario de Seguridad Ciudadana, Carlos Alberto Montesinos García, destacó que este hecho refleja la sensibilidad de un gobierno que reconoce el valor humano detrás del uniforme.

“Reconocemos sus años de entrega, disciplina y vocación, sirviendo y protegiendo a la comunidad con honor. Hoy concluyen una trayectoria ejemplar e inician una nueva etapa con la satisfacción del deber cumplido”, subrayó.

Los policías que a partir de este día pasan a situación de retiro son:

Jonás Gómez Pons, Faustino Pech Chi Lucio, Andrea Medina Matías, Benigno Jiménez Alamilla, Sebastián García Verazaluce, Candelario Bolaina Martínez, Hilario Arcos Moreno, Juliana Padilla Kú, Máximo Caamal Nah, Candelario Hernández Pérez, Benito Rodríguez Flores, Ricardo Euán Álvarez, Arturo Reyes Muñoz y José Moisés Cetz, con trayectorias que van de 20 a 27 años de servicio.

Con esta acción, el Gobierno de Playa del Carmen refrenda su compromiso de honrar la lealtad, el sacrificio y la entrega de quienes durante décadas han contribuido a construir una ciudad más segura y solidaria.