Nuevo tesorero de Tulum llega entre señalamientos de corrupción en Catastro

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TULUM.- El nombramiento de Rubén Raziel Ek Cruz como nuevo tesorero municipal de Tulum reavivó los señalamientos públicos que enfrentó durante su gestión al frente de la Dirección de Catastro Municipal, donde fue acusado por un particular de presuntas irregularidades relacionadas con el despojo de un predio de alta plusvalía.

Ek Cruz fue designado por el Cabildo, a propuesta del presidente municipal Diego Castañón Trejo, para sustituir a Vicente Aldape Moncada, quien presentó su renuncia a la Tesorería Municipal tras su detención en el Aeropuerto Internacional de Cancún.

La llegada del nuevo funcionario, quien además es el dirigente municipal del PVEM, ocurre en un contexto marcado por las denuncias que, en marzo de 2023, presentó el ciudadano Héctor Fernando Castaño, quien lo señaló públicamente por su presunta participación en un caso de despojo y fraude relacionado con un terreno de aproximadamente 2 mil 500 metros cuadrados ubicado sobre la calle 73 Sur de Tulum.

De acuerdo con la denuncia realizada en ese momento, Castaño acudió a las oficinas de Catastro para realizar el pago del impuesto predial de su propiedad, donde fue informado de que el gravamen ya había sido cubierto por otra persona. A partir de esa situación, afirmó haber detectado movimientos administrativos que derivaron en una presunta operación irregular de compraventa a favor de una empresa inmobiliaria.

El denunciante sostuvo que durante el proceso se utilizaron documentos presuntamente falsificados, entre ellos una credencial para votar con la que, según su versión, se otorgó un poder notarial que posteriormente habría servido para concretar la transferencia de la propiedad mediante otra notaría, por un monto inferior a su valor comercial.

En ese contexto, Castaño acusó públicamente al entonces director de Catastro, Rubén Raziel Ek Cruz, de presuntamente intervenir en los hechos y presentó las denuncias correspondientes para que las autoridades investigaran el caso.

Los señalamientos cobraron relevancia debido a que ocurrieron mientras Ek Cruz encabezaba la dependencia responsable de la administración de la información catastral y los registros de propiedad en uno de los municipios con mayor crecimiento inmobiliario del país.

Hasta el momento no se ha informado de una resolución judicial definitiva sobre el caso ni de una determinación de responsabilidad legal en contra del ahora tesorero municipal, por lo que las investigaciones, de acuerdo con lo señalado por el denunciante, continúan en trámite.

Con su designación al frente de la Tesorería Municipal, Rubén Raziel Ek Cruz asumirá la administración de los recursos financieros del Ayuntamiento de Tulum, en medio de los antecedentes y cuestionamientos derivados de aquellas denuncias públicas.