Denuncian medicamentos caducos y dañados en bodega de Subteniente López

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Francisco Hernández

CHETUMAL.- Trabajadores del Sector Salud denunciaron que una auditoría de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno al almacén estatal de medicamentos, ubicado en la localidad fronteriza de Subteniente López, ha sacado a relucir que cientos de medicamentos e insumos médicos fueron detectados mojados, caducados o en mal estado durante el proceso de revisión.

La denuncia anónima por temor a represalias fue dada a conocer por diversos medios de comunicación, con imágenes de las cajas de medicamentos e insumos que se pudren en el almacén estatal, mientras los Centros de Salud del IMSS Bienestar padecen una severa escasez de ambos desde el mes pasado.

Las presuntas irregularidades se dan sin importar las quejas de los ciudadanos y del personal médico y de enfermería por el desabasto de medicamentos e insumos en los Centros de Salud y hospitales del IMSS Bienestar en Quintana Roo

Pero además ocurren mientras el secretario de Salud, Flavio Carlos Rosado, se encuentra entretenido en su precampaña anticipada para posicionar sus aspiraciones a la candidatura de Morena por la presidencia municipal de Isla Mujeres, hasta repartiendo tortas de cochinita con el apoyo del alcalde de Bacalar, José Alfredo “Chepe” Contreras Méndez, a quien han convertido en chalán porrista de cualquier político morenista del oficialismo que tenga aspiraciones a otro cargo.

En las imágenes se ven las cajas deformadas por la humedad resultante de haberse mojado, otras tienen inclusive verdín producto de la humedad acumulada, así como cajas de medicamentos que van de antibióticos y sueros orales hasta los necesarios para el tratamiento de enfermedades crónico-degenerativas, los cuales casualmente no se encuentran o escasean actualmente en las farmacias de los Centros de Salud.

Según la denuncia, el asunto no queda en que se pudran embodegados los medicamentos e insumos que necesitan los pacientes del IMSS Bienestar en Quintana Roo, sino que se habrían realizado movimientos de lotes e intercambios de insumos para intentar que el inventario coincidiera con los registros oficiales.

La responsabilidad es del personal encargado del almacén y del área de Adquisiciones, a quienes se señala de intentar minimizar las irregularidades detectadas y evitar que trasciendan las condiciones reales en que se encuentran los medicamentos.

Sobre todo, señalan el director Administrativo, Álvaro Arturo Cruz Mena; al encargado del Almacén, Luis Enrique Velázquez, y a otro servidor público identificado sólo como Malio, encargado de las Adquisiciones, quienes quisieron que la auditoría practicada se realizada a su modo.

Asimismo, funcionarios de la SESA trataron de engañar a los auditores para que solo salieran pequeños detalles y no fuera un mega escándalo, cuando se llevaron la sorpresa de percatarse de cientos de medicamentos e insumos médicos mojados, caducados y en mal estado.

Según la denuncia realizada, a marchas forzadas están tratando de cambiar lotes de los medicamentos para poder cuadrar la auditoría, incluso llegando al colmo de pedir medicamentos a hospitales y Centros de Salud, donde ya escasean.

Los hechos encontrados representan una grave irregularidad administrativa que compromete el abasto de las unidades médicas, por lo que los trabajadores denunciantes exigen a las autoridades competentes que esclarezcan los hechos y, en su caso, determinen las responsabilidades correspondientes para garantizar la transparencia en el manejo de los recursos destinados a la salud pública en Quintana Roo.

Pero también muestran las consecuencias de la negligencia del titular de la SESA, Flavio Carlos Rosado, que abandona sus responsabilidades al frente del Sector Salud para promocionarse por un cargo de elección popular en una isla a la que no pertenece y donde, además, nadie lo quiere.