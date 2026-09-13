Aeropuerto de Cancún pierde 845 mil pasajeros internacionales entre enero y agosto

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CANCÚN.- El Aeropuerto Internacional de Cancún perdió 845 mil 714 pasajeros internacionales entre enero y agosto, una disminución de 6.1 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior, mientras que solamente durante agosto la caída alcanzó 15 por ciento, de acuerdo con cifras de Aeropuertos del Sureste (ASUR).

El tráfico internacional acumulado pasó de 13 millones 776 mil 321 pasajeros a 12 millones 930 mil 607, una diferencia que también fue identificada por el análisis del STARC de la Universidad Anáhuac Cancún.

La contracción se acentuó durante agosto, cuando la terminal recibió un millón 192 mil 427 viajeros internacionales, frente al millón 402 mil 782 registrado en el mismo mes del año anterior, lo que significó 210 mil 355 pasajeros menos.

El STARC reportó una tendencia descendente en los últimos meses, con retrocesos de 11.1 por ciento en mayo, 13.1 por ciento en junio, 12.7 por ciento en julio y 15 por ciento en agosto.

La disminución también alcanzó al mercado nacional. Entre enero y agosto, el movimiento doméstico bajó 4.8 por ciento, al pasar de 6 millones 661 mil 817 a 6 millones 344 mil 963 pasajeros, una pérdida de 316 mil 854 viajeros.

Como resultado, el Aeropuerto Internacional de Cancún movilizó 19 millones 275 mil 570 pasajeros nacionales e internacionales durante los primeros ocho meses del año, contra 20 millones 438 mil 138 del mismo periodo anterior.

La diferencia representa un millón 162 mil 568 pasajeros menos y una contracción de 5.7 por ciento en el tráfico total de la terminal.

Durante agosto, el aeropuerto movilizó 2 millones 108 mil 534 pasajeros, frente a 2 millones 324 mil 145 del año anterior, equivalente a una disminución de 9.3 por ciento.

La pérdida de viajeros internacionales no se limita a Cancún. De acuerdo con el análisis, los principales aeropuertos turísticos de playa del país acumulan una reducción superior a 1.6 millones de pasajeros internacionales.

Los Cabos registra una disminución de 8 por ciento, equivalente a 265 mil 700 pasajeros, mientras Puerto Vallarta presenta un retroceso de 19.7 por ciento y 534 mil 400 viajeros menos.

Carlos Trueba Coll, director del Aeropuerto Internacional de Cancún, atribuyó parte de la caída del mercado internacional a la quiebra de Spirit y señaló que los asientos perdidos han comenzado a recuperarse mediante otras aerolíneas, entre ellas JetBlue.

El directivo confió en que la reactivación de vuelos de temporada durante diciembre contribuya a recuperar tráfico y permita revertir parte de los resultados negativos registrados durante los últimos meses.