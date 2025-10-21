PAN rifará un iPhone 17 Pro cada mes para atraer nuevos jóvenes militantes

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- El dirigente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Jorge Romero Herrera, anunció el lanzamiento de una nueva aplicación digital para afiliar simpatizantes y fortalecer la participación política juvenil. Como incentivo, el partido rifará cada mes un iPhone 17 Pro entre los jóvenes que descarguen y se registren en la plataforma.

Romero explicó que el objetivo de esta iniciativa es acercar al PAN a las nuevas generaciones y modernizar los mecanismos de afiliación, sustituyendo los procesos burocráticos por una herramienta accesible desde el celular.

“Vamos a rifar para todos los jóvenes, y es totalmente legal, un iPhone 17 Pro cada mes. Así le hacían nuestros fundadores: rifas de refrigeradores, teles… ahora un teléfono de 25 mil a 30 mil pesos”, dijo en entrevista con la periodista Azucena Uresti.

La medida fue presentada durante el relanzamiento del PAN celebrado el 18 de octubre en el Frontón México, donde el partido expuso su estrategia para renovar su estructura interna y abrirse a más voces.

La nueva app del PAN, disponible en Apple Store y Google Play, ofrece tres secciones principales: “me quiero afiliar”, “quiero ser candidato” y “conócenos”. Con ella, los usuarios pueden registrarse, participar o postularse como aspirantes a candidaturas desde cualquier punto del país.

Romero destacó que el sistema incluye un proceso de adherencia inicial y una afiliación plena posterior, tras verificar el compromiso del interesado con los principios del partido. Subrayó además que los filtros de registro “ya no estarán controlados por los padroneros”, lo que —según dijo— garantizará transparencia y apertura en la militancia.

“Lo que antes eran 10 mil trámites, ahora se resuelve con un clic en el celular”, afirmó el dirigente panista, quien aseguró que el PAN busca competir con ideas, tecnología y cercanía, en un contexto donde el oficialismo utiliza becas y apoyos sociales para consolidar su base política.