Sheinbaum promete justicia por el asesinato del líder limonero de Apatzingán

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, condenó este martes el asesinato del líder de citricultores del Valle de Apatzingán, Bernardo Bravo Manríquez, y aseguró que su gobierno está comprometido en esclarecer el crimen y castigar a los responsables.

“Es muy triste y lamentable la muerte de este dirigente de Producción y Comercialización de Limón. Hoy el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana presentó un informe detallado, y tiene que haber justicia en este caso. Todo el Gabinete de Seguridad está apoyando a la Fiscalía y al gobierno de Michoacán para llegar a los responsables”, expresó durante la conferencia matutina.

Sheinbaum informó que se revisarán las medidas de protección otorgadas a la familia de Bravo Manríquez y se dará a conocer si el líder limonero contaba con resguardo o algún tipo de apoyo previo.

Respecto a las denuncias que el dirigente había hecho sobre el cobro de piso y la intervención de intermediarios o “coyotes” en la comercialización del limón, la mandataria señaló que la investigación contempla todas las líneas posibles.

“Está toda la investigación relacionada con este tema, y tiene que haber justicia, en este como en todos los casos”, subrayó.

Por su parte, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó la detención de uno de los presuntos agresores durante un operativo conjunto entre la Secretaría de la Defensa Nacional, la Fiscalía de Michoacán y autoridades federales.

El detenido, identificado como Rigoberto “N”, sería uno de los responsables del cobro de cuotas de extorsión a productores limoneros en la región de Apatzingán.

Bernardo Bravo Manríquez, líder agricultor y presidente del Tianguis Limonero, fue asesinado de un disparo en la cabeza y con signos de tortura en la región de Tierra Caliente, Michoacán. Días antes había denunciado públicamente que no permitiría que el comercio del limón quedara bajo el control del crimen organizado.