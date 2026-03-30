PAN solicita investigación por transferencias de más de 66 mdp a operador del PT en Quintana Roo

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CIUDAD DE MÉXICO.- Legisladores del Partido Acción Nacional (PAN) solicitaron a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno y a autoridades de Quintana Roo iniciar una investigación por presuntas transferencias cercanas a los 66 millones de pesos realizadas por una empresa contratista vinculada a la llamada Cuarta Transformación a un operador financiero del Partido del Trabajo (PT).

El diputado Ernesto Sánchez señaló que existen indicios de posibles esquemas de desvío de recursos públicos a través de compañías fachada, que habrían sido utilizadas para acceder a contratos gubernamentales con respaldo de redes políticas afines al oficialismo.

De acuerdo con una investigación difundida por la organización Mexicanos Contra la Corrupción y el periódico Reforma, la empresa Grupo Tecno —beneficiaria de contratos durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador— habría transferido al menos 65.8 millones de pesos a firmas consideradas como empresas fantasma.

Estas compañías estarían relacionadas con César Adrián Gamboa Montejo, identificado como operador financiero del Partido del Trabajo (PT) en Quintana Roo, presuntamente vinculado a campañas políticas.

Sánchez afirmó que estos hechos reflejan un patrón dentro de la 4T, caracterizado —dijo— por la asignación de contratos a empresas sin operación real y por redes que operan desde el poder, lo que debilita la transparencia y la rendición de cuentas.

El legislador también pidió que las investigaciones abarquen tanto el ámbito federal como el estatal, al considerar que diversas dependencias han sido señaladas previamente por vínculos con este tipo de esquemas.

Por su parte, la vicecoordinadora panista Noemí Luna criticó a Morena y sus aliados, al señalar que casos como este evidencian prácticas de corrupción que —afirmó— contradicen el discurso oficial. En ese contexto, cuestionó particularmente al PT tras su postura reciente en la reforma electoral.

Los diputados del PAN insistieron en que las autoridades deben actuar con imparcialidad y garantizar que no exista impunidad, al tiempo que advirtieron que el país requiere instituciones que investiguen y sancionen sin sesgos políticos.

Con información de Reforma