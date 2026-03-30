Promueve Estefanía Mercado unidad y diálogo con sectores históricos de Playa del Carmen

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PLAYA DEL CARMEN. — Con el firme objetivo de fortalecer la cohesión social y política del municipio, la presidenta municipal de Playa del Carmen, Estefanía Mercado, sostuvo una reunión de trabajo con el ex edil Román Quian Alcocer.

El encuentro se centró en establecer canales de comunicación directa con las familias fundadoras y los diversos gremios que han sido pilares en el desarrollo histórico de este destino turístico.

Durante la reunión, Mercado subrayó que su administración prioriza el diálogo como la herramienta fundamental para construir una comunidad más sólida. La munícipe enfatizó la importancia de escuchar la experiencia de quienes han forjado la identidad de la ciudad, asegurando que sus inquietudes y propuestas son esenciales para el presente y futuro de Playa del Carmen.

“El diálogo y la colaboración siempre serán el camino para fortalecer nuestra comunidad. Seguiremos sumando esfuerzos entre todas y todos para garantizar la paz social y política”, manifestó la presidenta municipal.

Este acercamiento forma parte de una estrategia de apertura institucional que busca integrar a todos los sectores representativos en la toma de decisiones, reafirmando el compromiso del gobierno local con la estabilidad y la prosperidad compartida para todas las familias que habitan el municipio.