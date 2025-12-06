Participa Mara Lezama en magna celebración realizada en el zócalo de la Ciudad de México

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- Al participar en la celebración de 7 años de la Cuarta Transformación, la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama Espinosa, refrendó su respaldo al movimiento y resaltó la trascendencia histórica del proyecto encabezado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador y hoy consolidado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Acompañando a la Comandanta Suprema de la Fuerzas Armadas en el zócalo de la Ciudad de México, junto con más de 600 mil mexicanas y mexicanos, Mara Lezama afirmó que la 4T representa un parteaguas comparable con los grandes momentos fundacionales del país. “¿Cómo no vamos a celebrar? Es como si no celebráramos el Grito de Independencia, el natalicio de Benito Juárez o el 20 de noviembre. Así de trascendental es nuestra Cuarta Transformación”, expresó.

La Gobernadora destacó que, así como México ha honrado hitos como la Independencia, la Reforma y la Revolución, hoy celebra la llegada de un movimiento que pone al pueblo en el centro de las políticas públicas. Señaló que en estos siete años se han registrado “profundos cambios en las estructuras económicas, jurídicas, ideológicas, políticas y culturales”, orientados al bienestar y la felicidad de la población.

Mara Lezama calificó la 4T como “una revolución pacífica del pueblo, para el pueblo y por el pueblo”, equiparándola con los grandes levantamientos sociales de 1910, el levantamiento de 1810, o las luchas de los liberales encabezados por Benito Juárez.

Recordó que entre los logros del proyecto se encuentran la salida de más de 13 millones de personas de la pobreza, la reducción de la desigualdad, la ampliación de la educación pública, el fortalecimiento del sistema de salud y el rescate de instituciones como Pemex y los organismos dedicados a la vivienda social.

Subrayó también la relevancia del liderazgo excepcional de López Obrador y el hecho histórico de que, hace un año, México eligió a su primera mujer presidenta, Claudia Sheinbaum.

“Claro que tenemos que festejar que hace siete años el pueblo llegó al poder de la mano de un liderazgo excepcional y, sobre todo, que hoy las mujeres encabezamos la Presidencia con una mujer fuera de serie como Claudia Sheinbaum”, afirmó.

Mara Lezama aseguró que la conmemoración no solo es un reconocimiento histórico, sino también a los resultados alcanzados. “Celebramos la llegada del pueblo al poder; aquí está ese pueblo mayoritario de manera contundente”, dijo.

Finalmente, expresó su orgullo por ser parte del movimiento en Quintana Roo. “Celebro ser protagonista y abanderada de la Cuarta Transformación en mi estado, haber acompañado al licenciado Andrés Manuel López Obrador desde 2018 y ahora, como gobernadora, acompañar a la primera mujer presidenta de México”, concluyó.