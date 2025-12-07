Confirma García Harfuch golpe a grupo armado en Chiapas

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- A través de sus redes sociales Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó sobre la detención de 12 personas que se identificaron como integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas.

La acción se dio durante un operativo coordinado entre la Fuerza de Reacción Inmediata PAKAL (FRIP) en conjunto con la Fiscalía General del Estado de Chiapas (FGE), la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), la Guardia Nacional (GN) y la Secretaría de Marina (SEMAR).

Durante el operativo se aseguraron cuatro armas largas tipo AK-47 con cuatro cargadores y 80 cartuchos útiles, así como un arma corta calibre 9 mm con un cargador y cuatro cartuchos útiles, además de cuatro chalecos tácticos, un vehículo Mazda tipo 3 modelo 2020 sin placas, 90 bolsitas con hierba verde con características de la marihuana, 60 bolsitas transparentes con una sustancia granulada con las características del cristal, una gramera digital y dinero en efectivo.

Los detenidos identificados como Genaro “N”, Juan “N”, Sergio “N”, Francisco “N”, José “N”, José “N”, Luis “N”, Ángel “N”, Yoselin “N”, Darwin “N”, Emanuel “N” y Diego “N” fueron puestos a disposición del órgano jurisdiccional correspondiente, bajo la conducción de la Fiscalía General de la República (FGR), con el fin de determinar su situación legal tras ser señalados por presuntos delitos contra la salud y violación a la Ley Federal de Armas.

“Gracias a esta acción de la Fuerza Interinstitucional Conjunta, se inhiben generadores de violencia, se desarticulan células criminales y se fortalece la seguridad del Pueblo de Chiapas.”, escribió Omar García Harfuch.

Fuente: El Heraldo de México