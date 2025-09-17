Sheinbaum se lanza contra Zedillo y lo critica por pacto con EU, Fobaproa e imposición de ministros

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta Claudia Sheinbaum respondió este miércoles al exmandatario priista Ernesto Zedillo, quien el domingo pasado dijo en un medio español que López Obrador y Sheinbaum Pardo destruyeron la democracia mexicana.

En respuesta, la mandataria federal criticó a Zedillo Ponce de León por casos como el pacto con Estados Unidos para abrir la alternancia presidencial con el PAN en el año 2000, el Fobaproa y la imposición de ministros de la Suprema Corte que aplicó en su sexenio.

“Otra vez Zedillo salió a decir que se acabó la democracia en México”, ironizó Sheinbaum.

Durante la conferencia mañanera, la jefa del Ejecutivo recordó que el propio Francisco Labastida, quien fuera candidato del PRI a la presidencia en el año 2000, escribió en sus memorias que Ernesto Zedillo hizo un pacto con Estados Unidos para abrir la alternancia presidencial al Partido Acción Nacional, lo que desembocó en la llegada de Vicente Fox.

“Cómo puede este personaje hablar de democracia. O cómo puede hablar de democracia cuando rescató de manera muy corrupta, con el Fobaproa, a bancos, a empresarios sin que hubiera transparencia de ese proceso y a los deudores los dejó en la calle ¿qué tan democrático es eso?”, esgrimió la Presidenta.

El pasado 14 de septiembre, en una entrevista con el medio español The Objective, el expresidente Ernesto Zedillo consideró que Andrés Manuel López Obrador logró destruir la democracia del país, mientras que Claudia Sheinbaum fue su cómplice.

Zedillo Ponce de León dijo que la democracia se destruyó por la desaparición de organismos autónomos como el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), y el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), entre otros; la sumisión de las instituciones electorales y la elección popular de ministros, jueces y magistrados.

En respuesta Claudia Sheinbaum cuestionó qué es más democrático, si la elección popular de ministros, jueces y magistrados como ocurrió el pasado 1 de junio; o la imposición de una nueva Suprema Corte como lo hizo Ernesto Zedillo.

“Él (Ernesto Zedillo) decide acabar con la Corte que estaba antes y nombrar a los nuevos ministros de la Corte. Porque él mandó las ternas y el Senado las aprobó pero a petición de él. O sea, él decide quién iba a ser la Corte”, reviró la mandataria al recordar la reforma con la que el priista cesó a 26 ministros para imponer un nuevo tribunal con 11 juzgadores.

Fuente: El Sol de México