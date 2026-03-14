Personal de salud protesta por enfermera ligada a caso de intoxicación de menores en Playa del Carmen

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Foto: Yolanda Aldana

PLAYA DEL CARMEN.- El caso de intoxicación que afectó a cuatro alumnas de la secundaria Escuela Secundaria Luz María Zaleta Elsner, en Playa del Carmen, presuntamente tras consumir dulces con posibles estupefacientes, provocó una manifestación de personal de salud frente a la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo para exigir la liberación de una enfermera involucrada en las investigaciones.

La protesta surge mientras la Fiscalía indaga el origen de las “gomitas” o dulces que habrían causado la intoxicación de las adolescentes del turno vespertino.

Señalan a enfermera en la investigación

De acuerdo con la enfermera del Hospital General de Playa del Carmen, Liliana Vidal, el profesor detenido por las autoridades, identificado como Rubén “N.”, también trabaja en ese hospital, donde se desempeña medio tiempo en el área de mantenimiento.

Según explicó, el docente señaló a la enfermera Alejandra como la persona que presuntamente le vendió los dulces que posteriormente entregó a las estudiantes.

“Desde las 12 del día la tienen aquí declarando; estamos aquí para presionar para que la Fiscalía haga su trabajo como debe de ser. Hay muchas lagunas en torno a esto”, expresó Vidal durante la manifestación.

Compañeros defienden a la enfermera

La trabajadora de la salud aseguró que la enfermera Alejandra, fuera de su horario laboral, suele vender productos traídos de su comunidad, Kancabchén, José María Morelos, como parte de un ingreso adicional para su familia.

Entre los artículos que comercializa se encuentran jícama, limones, miel y dulces tradicionales, productos que —según sus compañeros— son comprados con frecuencia por el personal del hospital.

“Todos los que estamos en el hospital le consumimos sus productos, algunos incluso todos los días”, comentó Vidal.

Investigación continúa

De acuerdo con el testimonio del personal médico, alrededor del mediodía el área jurídica del hospital pidió a la enfermera Alejandra retirarse de su servicio —donde estaba a cargo del área de recién nacidos— y posteriormente fue trasladada para rendir declaración ante la Fiscalía.

Según los manifestantes, no fue sino hasta alrededor de las 18:30 horas cuando las autoridades permitieron que la enfermera declarara con la asistencia de un abogado.

Mientras tanto, la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo continúa con las investigaciones para determinar el origen de los dulces y la posible responsabilidad de los involucrados en la intoxicación de las estudiantes.