Bacalar alcanza hasta 100% de ocupación impulsado por turistas que huyeron del sargazo

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BACALAR.- Bacalar cerró la temporada vacacional de verano con niveles de ocupación de entre 95 y 100 por ciento, después de haber iniciado el periodo con apenas 40 por ciento, favorecido en parte por turistas que buscaron alternativas ante la presencia de sargazo en las playas del norte de Quintana Roo.

Hermes Gómez Koyoc, representante de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) en Bacalar, señaló que durante los últimos días de vacaciones la afluencia aumentó considerablemente y la Laguna de los Siete Colores registró una elevada presencia de visitantes.

El incremento benefició a diferentes actividades económicas del municipio, principalmente establecimientos de hospedaje, restaurantes, prestadores de recorridos acuáticos y comercios locales.

De acuerdo con el dirigente empresarial, el verano comenzó con niveles bajos de ocupación, cercanos al 40 por ciento, pero la llegada de visitantes aumentó gradualmente hasta alcanzar entre 95 y 100 por ciento en los últimos días.

Gómez Koyoc atribuyó parte de este comportamiento a las afectaciones provocadas por el sargazo en destinos turísticos del norte del estado, situación que habría llevado a algunas familias a trasladarse hacia el sur.

“Empezamos con una ocupación muy baja y vimos que el incremento turístico en Bacalar fue muy bueno. Por el tema del sargazo que se está viviendo en la zona norte del Estado fue lo que nos favoreció, ya que las familias optaron por visitar la Laguna”, explicó.

A diferencia de las playas del Caribe Mexicano afectadas por la llegada de la macroalga, la Laguna de los Siete Colores y los balnearios de Bacalar permanecieron libres de sargazo, condición que representó una ventaja para el destino durante el periodo vacacional.

Aunque no proporcionó una estimación económica sobre los ingresos generados, el representante de la Canaco calificó como positiva la derrama obtenida durante el verano.

Consideró que estos recursos permitirán a los negocios enfrentar en mejores condiciones la próxima temporada baja, cuando tradicionalmente disminuye la llegada de visitantes.

El sector empresarial espera que la afluencia registrada durante el cierre de las vacaciones contribuya a mantener la actividad económica durante los siguientes meses y fortalezca a Bacalar como una alternativa para los viajeros que buscan destinos sin afectaciones por sargazo.