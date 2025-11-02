Mara y Vero Lezama entrega prótesis y transforma vidas a beneficiarios de Chetumal

Comparte esta Noticia

CHETUMAL.- Como parte del Programa de Protetización que tiene el objetivo de mejorar las condiciones de bienestar y calidad de vida de las personas a través del Sistema DIF Quintana Roo, la gobernadora Mara Lezama Espinosa y la presidenta honoraria del Sistema, Verónica Lezama, entregaron prótesis inferiores a José Ignacio y a Carlos Alberto, del municipio de Othón P. Blanco.

Este programa está destinado a otorgar prótesis de extremidades superiores e inferiores a personas con secuelas de amputación, como parte de las acciones para fortalecer la inclusión y el desarrollo integral de las personas con discapacidad.

Mara y Vero Lezama dieron respuesta a los dos beneficiarios que solicitaron este apoyo a través de la “La Voz del Pueblo”, y por medio del DIF se les dio respuesta integral, desde los estudios hasta las terapias. “No solo es entregar las prótesis, es ver si eres candidato, si la extremidad está preparada, hacerla a la medida, y luego toda la terapia” explicó Mara Lezama.

“Esto es lo que sucede en este gobierno diferente, humanista con corazón feminista, en el que damos respuesta inmediata”, agregó la Gobernadora.

Hasta la fecha, 62 prótesis han sido entregadas, mientras que 38 personas continúan en tratamiento preprotésico, en espera de cumplir con los criterios médicos necesarios para la adaptación del aditamento.

En total, el programa contempla la entrega de 100 prótesis de miembro inferior, y en los próximos días se beneficiará también a habitantes de los municipios de Tulum, Playa del Carmen, Lázaro Cárdenas, Benito Juárez e Isla Mujeres, con la entrega de 25 prótesis adicionales.

Los recursos para este programa provienen del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM), con el cual se busca beneficiar a un centenar de personas mediante apoyos funcionales que contribuyan a su rehabilitación e integración social.