Gustavo Pech deja MC después de quedar fuera de la candidatura por Othón P. Blanco

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CHETUMAL.- El regidor de Othón P. Blanco, Gustavo Pech Galera, renunció a su militancia en Movimiento Ciudadano (MC) y se declaró independiente, luego de señalar diferencias con la visión y decisiones que ha tomado el partido a nivel local.

La salida ocurre después de que Pech Galera manifestara públicamente sus aspiraciones de convertirse en candidato de MC a la presidencia municipal de Othón P. Blanco en las elecciones de 2027.

Sin embargo, durante una reciente visita a Chetumal, el dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, anunció que Lidia Rojas Fabro será nuevamente la candidata del partido a la alcaldía capitalina.

A través de una carta difundida en sus redes sociales, Pech Galera comunicó este lunes su renuncia a Joaquín González Castro, responsable de la Comisión Operativa Provisional de Movimiento Ciudadano.

“Hay ciclos que se cumplen y plazos que nos alcanzan, y el día de hoy quiero hacer pública mi decisión de renunciar voluntariamente a mi militancia en Movimiento Ciudadano”, expresó.

El regidor argumentó que existen diferencias que considera incompatibles con el rumbo que actualmente sigue la organización política en el ámbito local.

“Hay actitudes que no comparto y visiones con las que no coincido, por lo que hoy se cierra un ciclo para mí en Movimiento Ciudadano”, señaló.

Pech Galera anunció que continuará desempeñándose como regidor independiente y afirmó que buscará construir acuerdos con quienes compartan un proyecto para Quintana Roo que definió como incluyente, inteligente y congruente.

Su salida de MC ocurre también poco tiempo después de que su padre, el diputado local José Luis Pech Várguez, dejara la dirigencia estatal del partido.

En su carta, Gustavo Pech reconoció a Pech Várguez por haberlo invitado a formar parte del proyecto político de Movimiento Ciudadano y destacó los resultados obtenidos durante su etapa dentro de esa organización.

Con su renuncia, el regidor aseguró que comienza una nueva etapa de su trayectoria política, aunque por el momento no anunció su incorporación a otro partido ni precisó cuál será el proyecto con el que buscará continuar sus aspiraciones.