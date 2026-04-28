Mara Lezama impulsa al Caribe Mexicano en feria turística nacional

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ACAPULCO.- La gobernadora Mara Lezama Espinosa participó en la inauguración de la edición 50 del Tianguis Turístico México 2026, realizada en el Hotel Expo Mundo Imperial, donde acompañó a la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, en representación de la presidenta Claudia Sheinbaum, así como a la titular de la Secretaría de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora.

En el marco del evento, la mandataria encabezó el corte de listón del Pabellón del Caribe Mexicano, un espacio donde Quintana Roo promueve 12 destinos turísticos ante compradores nacionales e internacionales, con el objetivo de fortalecer su posicionamiento global.

Considerado la principal plataforma de negocios del sector turístico en el país, el Tianguis reúne a representantes de la industria con operadores y mercados internacionales, consolidándose como un punto clave para la promoción de México en el exterior. Durante el arranque, también participó la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, quien destacó la relevancia del encuentro.

El pabellón quintanarroense, ubicado en una zona estratégica del recinto, cuenta con un espacio de 432 metros cuadrados diseñado para proyectar la marca del Caribe Mexicano como “Capital Mundial de las Vacaciones”. En él se desarrollan reuniones de negocio, alianzas comerciales y acciones de promoción directa.

La delegación estatal está integrada por alrededor de 40 expositores, entre destinos, hoteles, touroperadores y aliados estratégicos, además de autoridades municipales y representantes del sector turístico. Entre ellos, el titular de la Secretaría de Turismo de Quintana Roo, Bernardo Cueto Riestra, y el director del Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo, Andrés Martínez Reynoso.

Con esta participación, el gobierno estatal busca consolidar a Quintana Roo como uno de los destinos líderes de México y América Latina, reforzando su estrategia de promoción internacional y la generación de nuevas oportunidades de negocio en el sector turístico.