Playa del Carmen se suma con éxito a la “Carrera Ponte Pila Conade 2025”

PLAYA DEL CARMEN.- Con la participación de 1,100 corredoras y corredores, Quintana Roo se sumó con éxito a la “Carrera Ponte Pila Conade 2025”, competencia recreativa realizada de manera simultánea en todo el país y que forma parte de la estrategia nacional para la Construcción de Paz a través del deporte, impulsada por la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade).

El evento, coordinado por la Comisión del Deporte de Quintana Roo (Codeq), con el apoyo del gobierno municipal, a través del Instituto del Deporte de Playa del Carmen, arrancó puntualmente a las 7 de la mañana en el Portal Maya, donde las y los corredores iniciaron el recorrido de 5 kilómetros sobre la emblemática Quinta Avenida.

Previo al arranque, el presidente de la Codeq, Jacobo Arzate, acompañado por Alberto López, Director del Instituto del Deporte destacó que:

“De la mano de la Conade y su director, Rommel Pacheco, nuestro Estado se suma con Playa del Carmen como sede. Agradecemos a todas y todos los participantes quienes disfrutan de la espectacular vista y de este gran evento”.

Bajo el lema “Corre, trota o camina”, la carrera Ponte Pila reunió a participantes de todas las edades. Al finalizar el recorrido, las y los asistentes disfrutaron de hidratación y fruta, fortaleciendo la experiencia recreativa del evento.

La jornada concluyó alrededor de las 8:00 de la mañana, reafirmando el propósito de la Conade y del municipio de impulsar una cultura física activa, incluyente y accesible para todas y todos, bajo la premisa “El deporte transforma vidas”.

Con la realización de esta carrera y bajo el impulso de la presidenta municipal Estefanía Mercado, Playa del Carmen reafirma su compromiso con la promoción del deporte y la promoción de actividades que fomentan la salud, la convivencia y la participación ciudadana.