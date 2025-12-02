Confirma Claudia Sheinbaum aumento de la Pensión del Bienestar en 2026

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- Diciembre llegó con una buena noticia para los beneficiarios de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, y es que en 2026 verán un incremento en el pago de los apoyos económicos que reciben.

Durante su conferencia matutina, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó que el próximo año habrá un incremento en el pago que reciben las personas adultas mayores que forman parte de este programa social.

Al explicar los alcances que este y otros Programas del Bienestar al cierre del año en curso, la mandataria federal confirmó que la pensión para personas adultas mayores “va a tener su aumento con respecto a la inflación”.

Por su parte, la titular de la Secretaría de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, explicó detalles de los apoyos entregados como parte de los Programas del Bienestar, al cierre de 2025:

Pensión del bienestar: 13 millones 232 mil adultos mayores recibieron ya los seis pagos del año, con una inversión total de 484 mil 483 millones de pesos.

Pensión Mujeres Bienestar: la semana pasada se terminaron de distribuir los recursos para quienes se registraron; esta pensión ya es universal de los 60 a los 64 años. La inversión en 2025 fue de 23 mil 662 millones de pesos.

Personas con discapacidad: un millón 614 mil personas reciben esta pensión. Es universal en 24 entidades del país, por la concurrencia de recursos con las entidades federativas; por parte de la Federación se invierten 28 mil 961 millones de pesos.

Programa de Madres Trabajadoras: 256 mil niñas y niños, hijos de madres trabajadoras que tienen menos de 4 años reciben un apoyo de mil 650 pesos bimestrales.

Sembrando Vida: 409 mil 647 sembradores y sembradoras reciben su jornal, que en este año es de 6 mil 450 pesos. La inversión en este año, de 39 mil 100 millones de pesos.

Montiel Reyes apuntó que son 18 millones 494 mil beneficiarios que reciben periódicamente cada 2 meses su apoyo como parte de los Programas del Bienestar.

Fuente: El Heraldo de México