Playa del Carmen y Gobierno del Estado refuerzan alianza para impulsar el desarrollo económico

PLAYA DEL CARMEN.- Con el firme propósito de transformar el modelo económico de “All Inclusive” hacia un esquema de “Todos Incluidos”, el Gobierno Municipal de Playa del Carmen fortalece la coordinación con el Gobierno del Estado, en el marco del Nuevo Acuerdo por el Bienestar y Desarrollo de Quintana Roo.

En un encuentro estratégico, el secretario de Desarrollo Económico y de Atracción de Inversiones de Playa del Carmen, Antón Bojórquez Mackay, dialogó con el secretario estatal de Desarrollo Económico, Paul Carrillo de Cáceres, con el objetivo de construir y fortalecer medidas de colaboración que detonen nuevas oportunidades de crecimiento económico en el municipio.

“Siguiendo la visión de nuestra presidenta municipal Estefanía Mercado, estamos construyendo un modelo económico más humano e incluyente, donde el crecimiento se traduzca en bienestar para todas y todos”, dijo Bojórquez.

Además, destacó que la coordinación con el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico, permite avanzar en estrategias concretas para que más emprendedores tengan acceso a créditos justos, que las empresas reciban distintivos de calidad y que los productos “Hechos en Playa del Carmen” tengan mayor presencia.

“Estamos transformando el concepto de ‘All Inclusive’ en un verdadero ‘Todos Incluidos’, porque el desarrollo económico debe reflejarse en mejores oportunidades, más empleos y un futuro con prosperidad compartida para las familias de Playa del Carmen”, aseguró el funcionario.

Entre los principales acuerdos tomados en la reunión destacan:

• Facilitar a emprendedores el acceso a créditos con las tasas de interés más bajas del mercado, generando condiciones justas y competitivas para que puedan iniciar o consolidar sus proyectos.

• Impulsar la iniciativa de la SEDE para que Playa del Carmen sea de los primeros municipios en instalar carretas de exhibición de productos “Hecho en Playa del Carmen” y “Hecho en Quintana Roo”, fortaleciendo la identidad local y el consumo interno.

• Trabajar de manera conjunta en la creación de un distintivo para empresas y emprendimientos de servicios, como un sello de calidad y confianza que los posicione en los mercados locales y turísticos.

• Analizar la posibilidad de establecer un espacio físico con incentivos para la instalación de nuevos negocios, favoreciendo la atracción de inversiones y la generación de empleos.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal de Playa del Carmen refrenda su compromiso de seguir construyendo puentes de comunicación y trabajo conjunto con el Gobierno del Estado, poniendo al centro el bienestar de las familias y el desarrollo de una economía más diversificada e incluyente.