No vamos a ser la inquisición, pero vamos a revisar las fortunas: Magistrado Bátiz

CIUDAD DE MÉXICO.- Los integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial del Poder Judicial de la Federación (PJF) no serán la Inquisición, pero se encargarán, entre otras cosas, de revisar las fortunas de juzgadores, advirtió el magistrado Bernardo Bátiz Vázquez.

“No vamos a ser la inquisición, ni perseguidores de amigos o de enemigos; vamos a cuidar la buena conducta, la buena conducta de los juzgadores, que traten bien al personal que depende de ellos, que traten bien a la ciudadanía que acude a pedir justicia.

“Vamos a cuidar también, y esto es muy importante, su fortuna, cómo está, qué tienen, cómo la hicieron; no vamos a ser inquisidores, vamos a ser compañeros que vamos a apoyar, pero sí a ser estrictos cuando alguien cometa una mala conducta”, sentenció el magistrado Bátiz Vázquez.

Este martes se realizó la Declaratoria de instalación del Tribunal de Disciplina Judicial del PJF, en el auditorio de lo que fue el Consejo de la Judicatura Federal, en una ceremonia a la que asistió la secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, en representación de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Acudió también el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), encabezados por su presidente, el ministro Hugo Aguilar Ortiz; entre otros funcionarios y legisladores.

Bátiz Vázquez indicó que el TDJ no se encargará de revisar las sentencias de los juzgadores, pero sí de su conducta.

“No somos la cuarta instancia, somos revisores no de las sentencias sino de la conducta, cómo se portan, cómo cumplen los reglamentos, cómo tratan al público y a sus colaboradores”

“Muchas quejas ha habido, las he visto en el CJF, esa es nuestra misión y tengan ustedes la seguridad que la vamos a cumplir con estricto apego a la ley”, dijo el magistrado.

En la ceremonia fueron investidos con su toga de magistrados del TDJ, la presidenta del organismo, Celia Maya García, y a los otros integrantes, Eva Verónica De Gives Zárate, Bátiz Vázquez, Indira Isabel García Pérez y Rufino H. León Tovar.

Fuente: Excélsior