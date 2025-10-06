Polos de bienestar en sureste del país comenzarán a operar a inicios de 2026: Sheinbaum

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta Claudia Sheinbaum aseveró que a principios del 2026 comenzarán a operar algunos de los polos del bienestar que se han impulsado en el sureste del país, destacando que ya van muy avanzados en su conformación. Al hacer un balance sobre su informe que presentó ayer, la mandataria expresó además su confianza en consolidar acuerdos comerciales con Estados Unidos, Canadá, Europa, China y otros países asiáticos.

“Estamos convencidos que en los próximos meses tendremos un buen acuerdo, lo que dará una certidumbre a la economía para el próximo año”, comentó durante su conferencia. En paralelo, señaló que será un año importante para el avance en la construcción de las obras de infraestructura como trenes de pasajeros, carreteras, puertos y obras hidráulicas, lo cual va a generar más empleos en el país.

Aseveró que algunas obras, sobre todo en el sector energético de Petróleos Mexicanos o de la Comisión Federal de Electricidad que tendrán un carácter transexenal y se continuarán en la próxima administración. En este sentido, subrayó que el modelo económico no va a cambiar, estamos convencidos del humanismo mexicano y de impulsar una economía moral.

Por otro lado, mencionó que para el 2026 se pretende entregar una credencial a toda la población de salud, con el objeto de que sea posible a partir de entonces que, si la persona quiere, se pueda compartir su historial clínico a fin de que puedan atenderse en cualquiera de las tres instituciones de salud: IMSS, ISSSTE o IMSS Bienestar.