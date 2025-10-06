Mara Lezama respalda a Claudia Sheinbaum en rendición de cuentas ante más de 400 mil personas

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- “Desde Quintana Roo apoyamos a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en el acto histórico de rendición de cuentas “La Transformación Avanza” ante más de 400 mil personas en el zócalo de la Ciudad de México, afirmó la gobernadora Mara Lezama Espinosa.

“Junto a miles de mexicanas y mexicanos acompañamos y escuchamos a la primera mujer presidenta y comandanta suprema de las Fuerzas Armadas, en su Primer Informe al Pueblo”, añadió la Gobernadora de Quintana Roo.

Este evento, que contó con la presencia y respaldo de las y los representantes de los Poderes, el Gabinete Legal, el Gabinete Ampliado, Gobernadoras y Gobernadores, representantes de las comunidades indígenas, forma parte del cierre de una gira nacional de rendición de cuentas, con la que Claudia Sheinbaum ha visitado decenas de estados para exponer avances de su primer año de gobierno.

En esta rendición de cuentas, la presidenta de México hizo un balance de los 100 compromisos que presentó al inicio de su mandato; logros en infraestructura, salud, seguridad, programas sociales y vivienda; reducción de la pobreza, etc.

Asimismo, planteó una proyección hacia su segundo año de gobierno: retos, nuevos programas, estrategias, comprometiéndose a seguir trabajando con el pueblo y para el pueblo.

Reiteró que con todas y todos los mexicanos, la transformación de México avanza.