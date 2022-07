¿Por qué Yeri Mua llamó anciana jubilada a Manelyk González?

Comparte esta Noticia

Desde Playa del Carmen, la influencer Yeri Mua atacó a la ex-acapulco Shore Manelyk González, al llamarla “anciana jubiliada” tras las declacaciones que recién hizo sobre la MTV MIAW, en la emisión de este año, destacando que esta fue un circo por la participación de invitados como la veracruzana.

Apenas esta semana Yeri protagonizó varios escándalos en su visita al Caribe Mexicano, pues denunció a la empresa de parquímetros local por ponerle una araña a su automóvil por estacionarse en lugar prohibido, porque un restaurante se negó a permitirla la entrada por vestir con blusa, short de mezclilla y chanclas gucci con valor de 40 mil pesos, además del excesivo ruido que realiza en la casa Airbnb que rentó durante su visita, según denuncian sus vecinos.

“¿Qué clase de circo fue eso? ¿Qué le está pasando al mundo? O será que estoy envejeciendo que me parece tan ridículo. O será que estoy con gente tan top, lugares increíbles que veo tan ordinario lo que está pasando en México hablando de los Miaw en específico”, escribió Manelyk en redes sociales.

Ante esto, los influencers del momento no dudaron en despotricar en contra de la guapa famosa, argumentando que así como ellos, ella también tuvo sus primeros reconocimientos en la mencionada premiación.

Y dentro de todos los comentarios y reacciones que recibió Manelyk, destaca el de Yeri Mua, la influencer con la que previamente había tenido roses.

Pues según Yeri Mua, ella pensaba que Manelyk González era una persona agradable y que la personalidad que mostraba en pantalla solo era parte de su personaje, sin embargo, el día que la conoció esta percepción se esfumó

Ya que luego de que una de sus amigas intentara presentarlas, Manelyk ignoró a Yeri Mua, incomodando así a la TikToker, quien en ese momento se sintió avergonzada.

Así que aprovechando la controversia del momento, Yeri Mua no dudó en vengarse de aquel desplante, utilizando una frase de la icónica Manelyk.

“Las perras con las perras y las ancianas con las jubiladas”, escribió Yeri Mua en su cuenta de Twitter, donde mientras sus seguidores la apoyaron, los fans de Manelyk la atacaron y la criticaron por su falta de originalidad, esto en atención a que retomó una frase de la ex ‘Acapulco Shore’.

La influencer y ex participante del programa de telerrealidad mexicano, “Acapulco Shore”, Manelyk González, respondió que en una transmisión en vivo lo siguiente:

“Empezaron a decir que las P3RR45 con las P3RR45, para empezar, esa frase es mía, yo no sé por qué la gente no es original, o no sé si no tienen inteligencia o no les da para más, a ver mami, ubícate querida, yo no sé por qué insisten en tirarme M13RD4 si yo ni las topo, ni las pelo y ni me interesan”, expresó Mane.

Para finalizar, Mane reveló que está bien con MTV, además dijo que podría regresar sol