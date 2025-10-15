Presenta Estefanía Mercado iniciativa para regularizar y poner alto a las invasiones en Playa del Carmen

Comparte esta Noticia

PLAYA DEL CARMEN.- La presidenta municipal Estefanía Mercado presentó ante el Cabildo una iniciativa histórica para frenar las ocupaciones irregulares de terrenos y proteger el patrimonio privado, al tiempo que impulsa la regularización de tierras para las familias que viven en situación irregular, de manera ordenada, eficiente y transparente.

Durante la Vigésima Sexta Sesión Ordinaria, Mercado enfatizó que este gobierno “ya no permitirá más invasiones y contará con el respaldo de las fuerzas federales y estatales para garantizar la seguridad de la propiedad privada en el municipio”.

Como parte de la iniciativa, la alcaldesa propone la creación de la Dirección del Instituto de Vivienda y Regularización, que será responsable de implementar un proceso ordenado de legalización de terrenos, asegurando que las familias accedan a una vivienda con documentos en regla, sin fomentar ocupaciones ilegales.

“Buscamos un proceso justo y claro que beneficie a los habitantes y propietarios del municipio, con transparencia y respeto a los derechos de todos”, subrayó la presidenta municipal, solicitando el apoyo del Cabildo para su implementación.

En la sesión, el Cabildo también aprobó los acuerdos para la Quinta Modificación del Programa Operativo Anual 2025, en materia de construcción de obra pública y acciones sociales durante el 0presente ejercicio fiscal.

Asimismo, aprobó el Programa de Subsidios, Descuentos y Estímulos Fiscales “Buen Fin 2025”, para la regularización de contribuciones municipales y tomó protesta al nuevo

director general del Instituto de la Juventud del Municipio, José Gabriel Pérez Álvarez.

También aprobó la Quinta Sesión Pública y Solemne, con motivo de la entrega del “Reconocimiento a las Mujeres Sobresalientes del Municipio” y decretó el inicio de los trabajos de Comisiones Unidas entre la Comisión Edilicia de Hacienda, Patrimonio y Cuenta y la Comisión Edilicia de Desarrollo Urbano, para mejorar la coordinación en temas financieros y de planeación urbana.

Con estas acciones, el Ayuntamiento de Playa del Carmen refuerza la protección del patrimonio privado, promueve la justicia social, impulsa la regularización de tierras y garantiza obras y programas que beneficien directamente a la comunidad, consolidando un gobierno cercano a las familias y al desarrollo sostenible del municipio.