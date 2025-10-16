Alerta por cierre de cuatro gasolineras en Chetumal

Comparte esta Noticia

CHETUMAL.- La mañana de este jueves, al menos cuatro gasolineras de Chetumal suspendieron operaciones de manera simultánea, lo que ha generado preocupación entre automovilistas y transportistas locales.

Las estaciones cerradas —algunas con mallas, cintas amarillas o lonas restrictivas— se ubican en puntos estratégicos y de alta afluencia:

Avenida Belice con Insurgentes , frente a la Dirección de Tránsito Estatal,

, frente a la Dirección de Tránsito Estatal, Aarón Merino Fernández con Insurgentes ,

, Erick Paolo Martínez con Magisterio ,

, y Carmen Ochoa con Benito Juárez.

Hasta el momento, ninguna autoridad estatal ni federal ha emitido una postura oficial sobre las causas del cierre, lo que ha incrementado la incertidumbre entre los ciudadanos.

En días recientes, un hecho similar ocurrió en Cancún, donde se atribuyó la suspensión temporal a una “falla en el sistema”; sin embargo, fuentes locales señalaron que el verdadero motivo fue un retraso en la distribución de combustible.

En Chetumal, testigos reportan que las estaciones presentan tablones y cintas restrictivas en los accesos, sin personal visible ni anuncios informativos. Esta situación ha provocado largas filas en las pocas gasolineras que permanecen abiertas, principalmente sobre las avenidas Universidad, Héroes y Centenario.

De confirmarse un problema de abasto de combustible, el impacto podría extenderse al transporte público, flotillas oficiales y servicios de emergencia, justo cuando la capital se prepara para la Expofer 2025, que aumenta la movilidad en la zona.

La ciudadanía exige a las autoridades transparencia y comunicación inmediata, pues la falta de información y la repetición del problema comienzan a despertar dudas sobre la estabilidad del suministro energético en el sur de Quintana Roo.