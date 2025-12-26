Confirman próxima llegada de 66 autobuses eléctricos para modernizar el transporte en Chetumal

Comparte esta Noticia

CHETUMAL- Con el objetivo de avanzar hacia una movilidad sustentable, el Gobierno de Quintana Roo mantiene un trabajo coordinado con la federación y el sector privado para incorporar autobuses eléctricos al sistema de transporte urbano y modernizar la infraestructura del servicio público en la ciudad de Chetumal.

Las nuevas unidades que operarán en la capital del Estado ya se encuentran en proceso de ensamblaje, informó el director del Instituto de Movilidad de Quintana Roo (Imoveqroo), Rafael Hernández Kotasek, quien precisó que los vehículos entrarán en funcionamiento durante el primer semestre de 2026.

“Estarán llegando las unidades nuevas que se estuvieron probando hace tres meses; son camiones más modernos, con accesibilidad universal y rampas para personas con discapacidad”, explicó el funcionario.

Detalló que se trata de 66 autobuses 100 por ciento eléctricos, con capacidad para más de 40 pasajeros y una autonomía de hasta 300 kilómetros por carga. Las unidades estarán equipadas con aire acondicionado, sistemas de seguridad inteligentes y accesibilidad universal, lo que permitirá mejorar el confort de los usuarios, reducir emisiones contaminantes y generar ahorros energéticos.

Aunque no precisó el avance exacto del proceso de armado y pruebas, Hernández Kotasek subrayó que la incorporación de estas unidades permitirá fortalecer el servicio, contar con camiones de reserva para labores de mantenimiento y evitar la suspensión de rutas, además de facilitar la apertura de trayectos especiales o emergentes cuando sea necesario.

Recordó que, como parte del proceso de adaptación al nuevo sistema, continúa el programa piloto con 19 unidades actualmente en operación en rutas que cubren las colonias Caribe, Sian Ka’an y Calzada Veracruz.

Indicó que aún falta implementar la ruta 4 de Marzo, así como los circuitos de la avenida Insurgentes, la Universidad Autónoma de Quintana Roo (Uqroo) y otras universidades, además de las rutas hacia Payo Obispo y Calderitas, estas últimas programadas para entrar en operación al final del proceso.

Con la llegada de los autobuses eléctricos, también se pondrá en marcha el sistema de pago electrónico, ya que las unidades estarán equipadas con tecnología que permitirá únicamente el cobro mediante tarjetas recargables, las cuales podrán adquirirse en tiendas de conveniencia. Este esquema eliminará el uso de efectivo a bordo, facilitará un control más transparente del servicio y permitirá aplicar descuentos en los trasbordos.

Con la incorporación total de estas unidades, Chetumal se convertirá en la primera ciudad del país en contar con un sistema de transporte público completamente eléctrico.