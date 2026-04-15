FIFA podría pedir a Trump detener redadas del ICE durante el Mundial

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NUEVA YORK.- Altos directivos de la FIFA analizan solicitar al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, la suspensión temporal de las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) durante la Copa Mundial de la FIFA 2026, de acuerdo con un reporte del medio especializado The Athletic.

La propuesta contempla una posible moratoria nacional a lo largo de los 39 días que durará el torneo, en lo que sería una medida de beneficio mutuo tanto para la administración estadounidense como para el organismo rector del futbol mundial.

Según fuentes consultadas, esta iniciativa busca reducir la preocupación de diversos países ante los operativos migratorios en el contexto del Mundial, que se celebrará en Estados Unidos, Canadá y México, y al que se prevé la asistencia de más de un millón de aficionados internacionales.

El director interino del ICE, Todd Lyons, había adelantado previamente que la agencia tendrá un papel “fundamental” dentro del dispositivo de seguridad del torneo, lo que ha generado inquietud entre delegaciones y asistentes.

En este contexto, ejecutivos de la FIFA han sostenido conversaciones con su presidente, Gianni Infantino, para que establezca un canal directo con Trump y plantee formalmente la solicitud.

Inicialmente, la propuesta contemplaba limitar la actuación del ICE en estadios y sedes mundialistas en las 11 ciudades anfitrionas de Estados Unidos; sin embargo, el planteamiento evolucionó hacia una posible suspensión de alcance nacional, considerando que el torneo implicará desplazamientos constantes de selecciones y aficionados por distintos estados.

La discusión se da en medio de la política migratoria impulsada por el gobierno de Trump, caracterizada por operativos a gran escala que han generado controversia en diversos sectores.