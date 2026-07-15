Presenta Sheinbaum iniciativa para homologar sanciones e investigaciones del feminicidio en México

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CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta Claudia Sheinbaum firmó una iniciativa de ley para homologar el delito de feminicidio en todo el país, con el objetivo de unificar su definición, las investigaciones y las sanciones, además de evitar que las muertes violentas de mujeres sean clasificadas como suicidios u homicidios.

La propuesta será enviada al Congreso de la Unión este 15 de julio y deriva de la reforma constitucional aprobada en mayo, que facultó al Poder Legislativo para emitir una legislación nacional en esta materia.

Durante su conferencia matutina, la mandataria señaló que la iniciativa busca garantizar que todas las fiscalías del país investiguen el feminicidio bajo los mismos criterios.

“Esta ley lo que hace es garantizar que en todas las fiscalías se trabaje igual el delito de feminicidio. Evitar al máximo que pueda ser catalogado como suicidio”, afirmó.

La iniciativa establece una definición única del delito y propone penas de entre 50 y 70 años de prisión en todo el territorio nacional, además de incorporar 19 agravantes que permitirán aumentar las sanciones en determinados casos.

Entre esas agravantes se encuentran que la víctima sea una niña, adolescente, adulta mayor, mujer embarazada, persona con discapacidad, periodista, defensora de derechos humanos o migrante, así como cuando el ataque involucre sustancias corrosivas, como ácido.

La consejera jurídica de la Presidencia explicó que la propuesta busca corregir deficiencias en las investigaciones, evitar la clasificación incorrecta de delitos y establecer estándares obligatorios con perspectiva de género para todas las fiscalías.

Por su parte, la titular de la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia contra las Mujeres informó que la legislación contempla protocolos nacionales para la preservación de indicios, análisis del contexto de violencia y atención especializada durante las investigaciones.

Además, la iniciativa crea un Registro Nacional de Niñas, Niños y Adolescentes en situación de orfandad por feminicidio e incorpora medidas de reparación integral del daño y apoyo a las víctimas indirectas.

Sheinbaum sostuvo que la reforma busca garantizar cero impunidad frente al feminicidio y fortalecer la protección de los derechos de las mujeres en todo el país.