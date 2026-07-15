Sheinbaum rechaza acusaciones de la DEA sobre presuntos vínculos entre cárteles y Gobierno de México

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CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó las declaraciones del administrador de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA), Terrance Cole, quien aseguró que existe una “conexión mortal” entre los cárteles de la droga y el Gobierno de México.

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria calificó esos señalamientos como desafortunados, aseguró que carecen de sustento y consideró que responden a motivaciones políticas.

“Me parece una declaración desafortunada porque es más un tema político que no tiene ningún fundamento. La DEA tiene mucho trabajo en Estados Unidos y debería dedicar sus esfuerzos principalmente a su país”, afirmó.

Sheinbaum sostuvo que Estados Unidos concentra el mayor mercado consumidor de drogas del mundo y señaló que las autoridades de ese país deben investigar a quienes participan en la distribución de estupefacientes, el lavado de dinero y las redes criminales que operan en su territorio.

“La mayor venta de droga en el mundo está en Estados Unidos. ¿Quién la vende, cómo la distribuyen y cómo lavan el dinero? Eso es lo que deberían estar investigando”, expresó.

La presidenta también señaló que en Estados Unidos existe producción y comercialización de metanfetaminas y otras drogas, por lo que insistió en que la DEA debe enfocar sus esfuerzos en combatir esos delitos dentro de su propio país, antes de emitir acusaciones contra México.