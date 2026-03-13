Presentan en Playa del Carmen el Segundo Festival del Taco

Comparte esta Noticia

PLAYA DEL CARMEN.- El gobierno municipal que encabeza la presidenta Estefanía Mercado presentó la convocatoria para participar en el Segundo Festival del Taco Playa del Carmen 2026, que se llevará a cabo los próximos 30 y 31 de marzo en la Plaza 28 de Julio, con el estado de Yucatán como invitado especial.

Durante la presentación, autoridades municipales y el comité organizador destacaron que este evento tiene como objetivo fortalecer la economía local, promover la riqueza gastronómica del destino y generar espacios de convivencia familiar.

En la conferencia de prensa participaron Estefanía Hernández, secretaria de Desarrollo Económico y de Atracción de Inversiones; David Hernández, integrante del comité organizador; Fabiana Briseño, secretaria de Turismo; y Ernesto Martínez Cuéllar, director del Instituto Municipal de la Cultura y las Artes, así como representantes de diversos negocios dedicados a la venta de tacos.

“La convocatoria queda abierta a partir de hoy para todas y todos los interesados en participar. Tendremos 50 espacios disponibles, por lo que invitamos a restaurantes, taquerías, cocineros tradicionales y a cualquier persona que prepare tacos y quiera compartir su sazón con la comunidad”, señaló Estefanía Hernández.

La funcionaria destacó que la primera edición del festival reunió a más de 15 mil asistentes y generó una derrama económica superior a un millón y medio de pesos, beneficiando directamente a negocios del sector gastronómico local.

“Eso es lo que buscamos en el gobierno de nuestra presidenta municipal: que a la gente le vaya bien, que sus hogares tengan bienestar y que existan espacios donde puedan crecer y compartir su talento”, expresó.

La convocatoria contempla la participación de 50 expositores, quienes podrán competir en un concurso gastronómico en el que un jurado especializado evaluará aspectos como sabor, textura, presentación, creatividad, calidad de ingredientes y salsas. Los tres primeros lugares recibirán premios económicos.

Como parte de las novedades de esta edición, se instalará un pabellón especial dedicado al estado de Yucatán, además de un espacio para tacos de cocina internacional, donde residentes extranjeros podrán presentar propuestas inspiradas en su gastronomía, adaptadas al tradicional platillo mexicano.

El festival se realizará en la Plaza 28 de Julio, en el corazón de Playa del Carmen, y busca consolidarse como un proyecto gastronómico permanente que fortalezca la identidad culinaria del destino.

Las personas interesadas en participar podrán registrarse de manera gratuita en las oficinas de la Secretaría de Desarrollo Económico y de Atracción de Inversiones, a partir de este 12 de marzo y hasta completar el cupo disponible.

Por su parte, la secretaria de Turismo Municipal, Fabiana Briseño, resaltó la importancia de este tipo de eventos para impulsar la promoción del destino y fortalecer la colaboración entre los sectores económico, cultural y turístico.

“Es un orgullo participar en iniciativas que respaldan a las cocineras tradicionales, a los emprendedores y a todas las personas que forman parte de la riqueza gastronómica de nuestra ciudad”, comentó.

En tanto, el director del Instituto Municipal de la Cultura y las Artes, Ernesto Martínez Cuéllar, informó que el festival contará con presentaciones artísticas, espectáculos de danza y música, con el propósito de ofrecer un ambiente familiar para habitantes y visitantes.

Finalmente, los organizadores invitaron a la ciudadanía, visitantes y medios de comunicación a sumarse y difundir este evento que celebra la gastronomía mexicana, promueve la cultura y contribuye a la reactivación económica local.