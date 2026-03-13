Quintana Roo refuerza coordinación institucional en seguridad con la Federación

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CIUDAD DE MÉXICO.- La gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, sostuvo un encuentro con el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México, Omar García Harfuch, con el objetivo de abordar temas prioritarios de seguridad en la entidad y reforzar la coordinación institucional.

De acuerdo con lo informado por la propia mandataria estatal, durante la reunión se analizaron estrategias para fortalecer las acciones de seguridad y avanzar en la construcción de la paz en el estado.

Lezama dio a conocer el encuentro a través de un mensaje publicado en redes sociales, donde subrayó la importancia de mantener una colaboración estrecha con el gobierno federal para atender los retos en materia de seguridad pública.

La gobernadora reiteró que el trabajo coordinado entre los distintos niveles de gobierno es fundamental para garantizar la tranquilidad de las y los quintanarroenses.